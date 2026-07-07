Младата и популярна актриса Анна Кошко преживя изключително шокиращ и неприятен инцидент, след като бе нападната и буквално оплюта от непозната жена в центъра на града. За грозната случка разказа самата актриса в емоционално видео в личния си профил в Инстаграм. Нападението се е разиграло посред бял ден, докато звездата се е прибирала у дома след редовна тренировка, научи Plovdiv24.bg.
Детайли за нападението
По думите на Анна Кошко, агресивната непозната я е приближила без никакъв повод и я е оплюла директно по лицето, дрехите и личната ѝ чанта. Актрисата не скри, че в първия момент е изпаднала в пълен шок и не е успяла да реагира адекватно:
- Първоначална реакция: Вцепеняване, силен уплах и неспособност за самозащита.
- Емоционално състояние: Изпитване на огромна агресия и парализиращ страх едновременно.
- Бърза развръзка: Актрисата е извадила телефона си, за да се обади за помощ на своя партньор в живота — актьора Деян Донков. Виждайки това, нападателката и придружаващ я мъж бързо са избягали от мястото.
Съмнения за организирана престъпна схема или умишлена провокация
Младата актриса призна, че инцидентът я е разтърсил дълбоко и я е накарал сериозно да се замисли дали това не е нов вид улична схема за обири или умишлена обществена провокация спрямо нея.
Анна Кошко е сред най-обещаващите млади лица на българската театрална и филмова сцена, като публичното внимание към нея нарасна и покрай връзката ѝ с Деян Донков, с когото живеят заедно и подготвят мащабни общи сценични проекти.