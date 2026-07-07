Младата и популярна актриса Анна Кошко преживя изключително шокиращ и неприятен инцидент, след като бе нападната и буквално оплюта от непозната жена в центъра на града. За грозната случка разказа самата актриса в емоционално видео в личния си профил в Инстаграм. Нападението се е разиграло посред бял ден, докато звездата се е прибирала у дома след редовна тренировка, научи Plovdiv24.bg.

Детайли за нападението

По думите на Анна Кошко, агресивната непозната я е приближила без никакъв повод и я е оплюла директно по лицето, дрехите и личната ѝ чанта. Актрисата не скри, че в първия момент е изпаднала в пълен шок и не е успяла да реагира адекватно:

Първоначална реакция: Вцепеняване, силен уплах и неспособност за самозащита.

Емоционално състояние: Изпитване на огромна агресия и парализиращ страх едновременно.

Бърза развръзка: Актрисата е извадила телефона си, за да се обади за помощ на своя партньор в живота — актьора Деян Донков. Виждайки това, нападателката и придружаващ я мъж бързо са избягали от мястото.

Днес се случи нещо невероятно. Бях оплюта. Свикнала съм да ме плюят, ама преносно. Не, не буквално. Днес се случи буквално. Потресена съм, отчаяна съм, погнусена съм, сподели пред последователите си разстроената Кошко.

Съмнения за организирана престъпна схема или умишлена провокация

Младата актриса призна, че инцидентът я е разтърсил дълбоко и я е накарал сериозно да се замисли дали това не е нов вид улична схема за обири или умишлена обществена провокация спрямо нея.

Анна Кошко е сред най-обещаващите млади лица на българската театрална и филмова сцена, като публичното внимание към нея нарасна и покрай връзката ѝ с Деян Донков, с когото живеят заедно и подготвят мащабни общи сценични проекти.