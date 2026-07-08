На 8 юли Православната църква почита паметта на Свети великомъченик Прокопий, а народните традиции свързват деня с важни прогнози за времето, началото на жътвата и строги забрани.

Светецът произхожда от заможно семейство в Ерусалим, като в младостта си избира военното поприще и се доказва като уважаван офицер в Римската империя. Животът му се преобръща изцяло след духовно откровение, което го подтиква да приеме християнската вяра. Това решение го изправя в директен конфликт с езическите императори и води до неговия арест по време на масовите гонения при Диоклециан. Въпреки подлагането на жестоки мъчения в Кесария Палестинска, Прокопий остава непоколебим в убежденията си до самия край, превръщайки се в символ на духовната победа над насилието.

По знаците на този ден нашите предци са предсказвали метеорологичните условия и бъдещата реколта. Ясното и топло време на 8 юли вещае дълго и сухо лято без внезапни застудявания. Обилната сутрешна роса се тълкува като сигурен белег за изобилна реколта и приятна втора половина на лятото, докато силните ветрове подсказват за променливи метеорологични условия в следващите седмици.

Народната мъдрост съветва на 8 юли да не се предприемат дълги пътувания и да не се започват нови начинания, тъй като съществува сериозен риск от изправяне пред неочаквани препятствия и неуспех. Денят се смята за изключително неблагоприятен и за плуване в открити води. Според поверията това действие е не само опасно, но и привлича лош късмет в живота.

Традиционно денят поставя началото на първата жътва на ръж. В миналото класовете са се режели със сърпове, а първият сноп се е пренасял с голяма тържественост до дома. Той се е поставял на почетно място непосредствено до иконата, тъй като се е вярвало, че носи благоденствие на семейството и предпазва хляба в къщата от разваляне.