Месец юли носи интензивна енергия и нови възможности за четири зодиакални знака, които след изтощителната първа половина на годината най-после ще се почувстват "на върха на света". Според астролога Евън Натаниел Грим това е ключов период, в който е изключително важно да се възползваме максимално от позитивните вибрации на лятото.

Скорпионът стъпва на следващо кариерно ниво

След период на упорита работа е време усилията на представителите на зодия Скорпион да бъдат официално признати. Вашата нагласа за изобилие ще бъде основният двигател, който ще ви помогне да достигнете следващото ниво на кариерен успех. Астролозите съветват да бъдете напълно автентични и да не вдигате защитни стени около себе си, за да не блокирате притока на положителна енергия.

Творчески подем и нови връзки за Водолея

Пълнолунието във вашия знак в края на юли ще ви помогне да канализирате емоциите си в творчество, пише Your Tango. Представителите на зодия Водолей ще успеят да се освободят от досегашната скованост и ще приемат много по-игриво отношение към живота. Тази промяна ще отвори врати към по-интригуващи връзки, особено с настъпването на сезона на Лъва.

Лъвът застава под светлините на прожекторите

Поради преминаването на Юпитер през вашия знак, вие заслужено попадате в този списък с късметлии. С настъпването на вашия сезон на 22 юли ще бъдете в абсолютното център на вниманието. Въпреки че Меркурий може да ви подложи на изпитания, свързани с токсични цикли от миналото, присъствието на планетата на късмета и изобилието гарантира, че нищо не може да помрачи блясъка ви.

Близнаците слагат край на застоя

Периодът на застой за Близнаците окончателно приключва и е време да се отърсите от натрупаното неспокойствие. Юли ви носи сериозна динамика и нови ангажименти. Подгответе се за много по-активен месец, през който е важно да преследвате целите си с пълна увереност и да не се страхувате да мечтаете мащабно.