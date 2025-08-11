ИЗПРАТИ НОВИНА
Благой Георгиев глези новата
Благой Георгиев глези новото си гадже на яхта в Гърция. Джизъса сам подкара лодката и пори вълните, докато гаджето му Мария-Луиза снима. Влюбените гълъбчета вече повече от седмица са в Гърция, където обикалят баровски заведения и се забавляват във водата. Благо се справя доста добре като капитан на лодката и с лекота управлява яхтата, показвайки широката си усмивка и блестящо бели зъби. 

Джизъса и Мария-Луиза отскоро се разкриха като двойка, но вече не се крият и имат големи планове един за друг. Някои от феновете на Благо все още не са запознати с поредната му бройка и го питат дали това е дъщерята на Ванко 1, с която бившият футболист също имаше връзка. "Не е, но те всички са еднакви", отговаря му друг последовател на Джизъса. 

Макар и само от няколко месеца заедно, двамата вече мислят за сериозни неща. Мария-Луиза твърди, че е лудо влюбена в Благой и иска да има деца от него. Нищо чудно двамата да работят по този въпрос по време на гръцкото си лято. Това би било пето дете за Джизъса, който вече има четири от различни майки, пише "България Днес". Въпреки това Мария-Луиза не се притеснява от миналото му. 

"Когато обичаш истински, приемаш миналото му, всичко, което носи със себе си в настоящето - казва новата. - Всички негови избори и решения. Приемаш го изцяло с всичките му сенки и светлини. Обичаш всяка част от него така, сякаш е част от теб. За първи път в живота си оставах настрана всичките си принципи, свързани с чуждото минало. Защото, когато е истинско, вече не държиш на правилата си, а на човека пред теб. Напоследък получавам много мнения за връзката си - осъдителни. Но аз съм напълно наясно с избора си. Влюбена съм и съм се отдала напълно. Без задръжки, без маски, без резервен план. Или ще бъде нещо истинско и дълготрайно, или ще бъде урок, който ще нося със себе си."


