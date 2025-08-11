ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Мира Радева след предателството: Нещо ме срина
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14Коментари (0)1395
©
Мира Радева е добре позната като социолог, но съвсем скоро тя влиза в съвсем различна роля – участник в телевизионната игра "Traitors: Игра на предатели“. И макар че напрежението във формата никак не е малко, за Мира темата за предателството става болезнено лична. 

"Мен нищо не може да ме уплаши“, казва Мира с усмивка по време на гостуването си в "Тази сутрин“ по bTV, но следва лично признание.

Предателството в живота на Мира Радева

"Излязох и наистина нещо ме срина“, обяснява дамата.

Когато снимките на най-новото предаване в ефира на bTV приключват, Мира бива предадена, и то не на игра. Мъжът, с когото споделя живота си близо 20 години, съобщава, че очаква близнаци от друга жена.

Вместо да крещи на глас, както много силно й се иска, Мира публикува признанието за предателството в живота си в своите социални мрежи.

"Аз съм виждала признаците и съм го приемала… и съм раздвоявала себе си. Този миг е миг на освобождение“, споделя Мира.

Историята на предателството е свързана с Иво – мъжа, с когото Мира е била заедно почти 20 години. Съвсем скоро двамата плануват да празнуват годишнина. Това обаче така и няма да се случи.

"Имахме много силна емоционална връзка и силна любов“, признава тя. 

Двамата можели с часове да се разсмиват, а щастието помежду им било истинско. Преди години Иво все по-често започвал разговори за дете. Двамата правят опити близо три години, но без успех. Тогава Мира се отдръпва от живота му. Романтичните им отношения приключват, но въпреки това двамата продължават да поддържат връзката си.

Въпреки огромното предателство в живота на Мира, тя гледа назад без горчивина. Благодарна е, че е свободна, но още обича Иво.

"Иво е човек, когото продължавам да обичам“, казва тя.


Още по темата: общо новини по темата: 811
11.08.2025 Благой Георгиев глези новата
11.08.2025 Тя не иска да става тъща
11.08.2025 Културист вае тялото на Миро
11.08.2025 Новият водещ дебютира довечера
11.08.2025 Софи Маринова прави "Ку-ку бенд" милионери
11.08.2025 Наско Месечков: Поемам този нов ангажимент с отворен ум
предишна страница [ 1/136 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Трима младежи се покатериха на движеща се кола и направиха клипче...
12:08 / 11.08.2025
В Гърция вече се тегли от банкомат без такса
10:11 / 11.08.2025
Българин засне опасните лилави медузи в Гърция
09:31 / 11.08.2025
За три от зодиите настоящата седмица ще е специална
07:00 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 7...
19:54 / 10.08.2025
Плачков: Половината съученички на дъщеря ми на 15 години родиха, ...
15:44 / 10.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Затвориха пътя Асеновград - Смолян, пострадалите са четирима
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: