Мира Радева след предателството: Нещо ме срина

© Мира Радева е добре позната като социолог, но съвсем скоро тя влиза в съвсем различна роля – участник в телевизионната игра "Traitors: Игра на предатели“. И макар че напрежението във формата никак не е малко, за Мира темата за предателството става болезнено лична.



"Мен нищо не може да ме уплаши“, казва Мира с усмивка по време на гостуването си в "Тази сутрин“ по bTV, но следва лично признание.



Предателството в живота на Мира Радева



"Излязох и наистина нещо ме срина“, обяснява дамата.



Когато снимките на най-новото предаване в ефира на bTV приключват, Мира бива предадена, и то не на игра. Мъжът, с когото споделя живота си близо 20 години, съобщава, че очаква близнаци от друга жена.



Вместо да крещи на глас, както много силно й се иска, Мира публикува признанието за предателството в живота си в своите социални мрежи.



"Аз съм виждала признаците и съм го приемала… и съм раздвоявала себе си. Този миг е миг на освобождение“, споделя Мира.



Историята на предателството е свързана с Иво – мъжа, с когото Мира е била заедно почти 20 години. Съвсем скоро двамата плануват да празнуват годишнина. Това обаче така и няма да се случи.



"Имахме много силна емоционална връзка и силна любов“, признава тя.



Двамата можели с часове да се разсмиват, а щастието помежду им било истинско. Преди години Иво все по-често започвал разговори за дете. Двамата правят опити близо три години, но без успех. Тогава Мира се отдръпва от живота му. Романтичните им отношения приключват, но въпреки това двамата продължават да поддържат връзката си.



Въпреки огромното предателство в живота на Мира, тя гледа назад без горчивина. Благодарна е, че е свободна, но още обича Иво.



"Иво е човек, когото продължавам да обичам“, казва тя.