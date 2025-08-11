ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Теодора Духовникова: И сутиена си махам
"И сутиена си махам, все пак е ваканция, нали", казва още Теди.
Първата ми работа като отида на моето море-
да си махна ши-лака от ноктите на краката!
И без това цяла зима го мъча , по два часа седя на стол, накисната в леген да го придобия , харесва ми, но и без това си го виждам само като си изхлузя ботуша и си сваля чорапа. Обаче съм упорита. Цяла зима. Седя си над легена и го пека. Часове. Оня ши-лак, нали, дето сме с крачета под “лампата" и по принцип е вечен, докато не ти го изчегъртат със станиол , памук, спирт и пила от нокътя . Обаче после си шляпам по калните софийски улици и като ми стане зле за живота ми по принцип и се сещам… абе, Теодорче, знаеш ли ти какъв ши-лак носиш под ботуша си ? Какво има да му мислиш ти как всички ще умрем, като си разцъкваш тука с това коралово червено , притихнало по ноктите на пръстите ти? Ей тоя същият лак с такава радост го трия като дойде лятото…..все едно съм в 60-те и преживявам някаква микро сексуална революция и жените махат сутиените си и си ходят само по тениски. Педикюристката ми е в шок, ама как ? Ма то не може. То сега, нали, на ваканция това е най-важното! Ние в чудо се виждаме лятото маникюристките, свободен час от жени за Мътен Розов "Rose Water" нямаме.
За Електрическо синьо , Aqua - нямаме.
За Ярък корал и мандарина - нямаме.
За Greyish blue , неутрална синя слива - нямаме !!! А ти … по нокът .
Обаче на мен ми е хубаво .
То и без това читави революции откак приключиха сексуалните нямаме.
Та какво ми има да не си спретна малко бунт в капка ацетол ?
Нека да е лято, написа във фейсбук.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 819
|предишна страница [ 1/137 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мими Иванова: Гордея се с моята племенница, в Пловдив сбъдна своя...
15:46 / 11.08.2025
Ралица Паскалева се е омъжила тайно
14:45 / 11.08.2025
Евродепутат опита геврек на плажа в Приморско
13:33 / 11.08.2025
Трима младежи се покатериха на движеща се кола и направиха клипче...
12:08 / 11.08.2025
В Гърция вече се тегли от банкомат без такса
10:11 / 11.08.2025
Българин засне опасните лилави медузи в Гърция
09:31 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Промени в БНТ
10:36 / 09.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Никол Станкулова: Бях бременна тогава. Направихме щур купон
17:27 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS