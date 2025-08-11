ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мими Иванова: Гордея се с моята племенница, в Пловдив сбъдна своя мечта
"На сцената тя спомена, че друга нейна мечта е било именно аз да бъда сред гостите на неин концерт. Това доскоро не беше особено възможно поради големите различия между поп-фолка и естрадата, но сега се радвам, че имах възможност да участвам във фолклорния проект "България в душата ми".
Изпълних "Майчице свята" - тя си е като фолклор, защото 55 години е в сърцата ви и се пее. А и ДесиСлава изрично пожела именно тази песен. Каза, че на Античния театър ще му отива да бъде домакин на "Майчице свята".
Желая на Десислава още много успехи, защото тя е целуната от Бог - пее ангелски.
Препоръчвам ви да посетите същия този концерт и в зала 1 НДК на 3 ноември. Успешна нова седмица!".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
