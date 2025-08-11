© виж галерията Гордея се с моята племенница ДесиСлава. Вчера сбъдна една своя голяма мечта - да има самостоятелен концерт с български фолклор в Античен театър Пловдив, и то пред препълнен салон, написа певицата Мими Иванова. И добави:



"На сцената тя спомена, че друга нейна мечта е било именно аз да бъда сред гостите на неин концерт. Това доскоро не беше особено възможно поради големите различия между поп-фолка и естрадата, но сега се радвам, че имах възможност да участвам във фолклорния проект "България в душата ми".



Изпълних "Майчице свята" - тя си е като фолклор, защото 55 години е в сърцата ви и се пее. А и ДесиСлава изрично пожела именно тази песен. Каза, че на Античния театър ще му отива да бъде домакин на "Майчице свята".



Желая на Десислава още много успехи, защото тя е целуната от Бог - пее ангелски.



Препоръчвам ви да посетите същия този концерт и в зала 1 НДК на 3 ноември. Успешна нова седмица!".