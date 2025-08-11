Ново бебе в Nova

© Яна Николова – международният редактор на Нова телевизия посрещна на бял свят красиво момиченце, което получи името Мария Магдалена. Новият член на семейството е с ръст 51 см и тегло 3 500 грама. Горди с щастието си, Яна и съпругът ѝ вече имат и по-голям син – Данаил, който с нетърпение чакаше малката си сестричка.



Семейството изрази искрената си благодарност към екипа на д-р Румен Велев и болница "Шейново" за професионалната грижа и топлото отношение. И мама, и бебето са в отлично здраве.