Антон Кутев: Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация
Автор: ИА Фокус 19:41
©
Управляващите нямат друг избор, тъй като предишният бюджет беше с 18 млрд. лева дупка. Това заяви Антон Кутев, бивш депутат от БСП и говорител на няколко служебни кабинета на президента Румен Радев във връзка с публикувания проектобюджет за 2026 г. в ефира на БНТ. 

"Няма как да не се получи същата дупка и сега, защото не можеш да намалиш вдигнатите пенсии и заплати, не можеш да спреш социалните разходи. Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация, защото е съставено от противоречащи си политически сили, закърмено е с грях и няма как да направи смислени реформи, защото така е създадено, заяви Кутев и допълни: 

"Бойко Борисов изпусна шанса да излезе от това управление. Според мен той искаше да спре източването на ГЕРБ, ставайки министър-председател. Беше му казано, че това няма да стане.ГЕРБ ще върви все по-надолу Делян Пеевски ще им взема контролирания вот и дори чисто политическият вот ще започне да пада. Докато Пеевски им стои зад гърба, няма как да не губят подкрепа", каза Кутев. 

По думите му на следващи избори БСП няма да може да мине 4-процентовата бариера и ще остане извън парламента.

"Кризата в БСП е много сериозна. БСП беше жива партия, докато имаше инстинкт за самосъхранение. Най-вероятната съдба оттук нататък на БСП ще е като тази на СДС – брошка на ревера", каза той.


