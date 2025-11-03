ЗАРЕЖДАНЕ...
Антон Кутев: Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация
"Няма как да не се получи същата дупка и сега, защото не можеш да намалиш вдигнатите пенсии и заплати, не можеш да спреш социалните разходи. Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация, защото е съставено от противоречащи си политически сили, закърмено е с грях и няма как да направи смислени реформи, защото така е създадено, заяви Кутев и допълни:
"Бойко Борисов изпусна шанса да излезе от това управление. Според мен той искаше да спре източването на ГЕРБ, ставайки министър-председател. Беше му казано, че това няма да стане.ГЕРБ ще върви все по-надолу Делян Пеевски ще им взема контролирания вот и дори чисто политическият вот ще започне да пада. Докато Пеевски им стои зад гърба, няма как да не губят подкрепа", каза Кутев.
По думите му на следващи избори БСП няма да може да мине 4-процентовата бариера и ще остане извън парламента.
"Кризата в БСП е много сериозна. БСП беше жива партия, докато имаше инстинкт за самосъхранение. Най-вероятната съдба оттук нататък на БСП ще е като тази на СДС – брошка на ревера", каза той.
Още новини от Национални новини:
През страната ще премине студен атмосферен фронт
18:00 / 03.11.2025
Голям българин днес става на 90
15:58 / 03.11.2025
Тежък екшън с патрулка, виновният е бил много пиян и дрогиран
14:50 / 03.11.2025
Експерт за "Лукойл": Проблемът е чудовищен!
12:50 / 03.11.2025
3.7 милиона българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки...
13:39 / 03.11.2025
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
