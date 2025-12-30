"Антиспекула": Не обменяйте пари преди 1 януари! 

© Не се подвеждайте последните часове преди края на годината! Банките и бюрата за обмен са пълни с хора, за да обръщат левове в евро. Не го правете! Ще ви вземат такса и ще превалутират парите ви по неизгоден за вас курс. Това апелират от "Антиспекула".



Първите 6 месеца след 1 януари ще можете да обменяте своите пари безплатно във всяка банка в страната. След това ще бъде възможно завинаги да го правите в Българската народна банка.