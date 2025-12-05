ИЗПРАТИ НОВИНА
АПС: Българите излизат на протест, когато им се бръкне в джоба
Автор: Елена Николова 14:37Коментари (0)391
© Булфото
Дори и вотът на недоверие да не успее, духът е изпуснат от бутилката и трудно може да има връщане назад. Това заяви Хасан Адемов от АПС в кулоарите на парламента, предаде репортер на "Фокус"

"Оказа се, че "единственият възможен" бюджет на управляващите има алтернатива", каза още той. 

Според него процедурата е дълга, за да се случи това, тъй като на първо място трябва да се проведат заседанията на НЗОК и на НОИ, а след тях – заседание на тристранния съвет и заседание на Министерски съвет. 

По думите му българите най-често излизат на протест, когато "им се бръкне в джоба". "Точно това доведе до тази протестна вълна. Разбира се, има и други моменти, като безпардонното отношение на управляващите и начина, по който силово се опитаха да вкарат бюджета", подчерта Адемов.

"Пеевски е добър търговец", заключи депутатът от АПС относно твърдения, че е искал да изтъргува излизането си от списъка "Магнитски".


