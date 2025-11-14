ЗАРЕЖДАНЕ...
|АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
В навечерието на Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия - 16 ноември 2025 г., Агенцията апелира шофьорите да управляват автомобилите си внимателно и разумно, да спазват стриктно правилата за движение, защото безопасността при пътуване е най-важна. В зимните месеци да тръгват на път само с подходящи гуми, да шофират със съобразена скорост, да спазват дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания и резки маневри, както и изпреварване на снегопочистващите машини. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегорините.
По инициатива на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации всяка трета неделя на ноември - в Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, се отдава почит на изгубилите живота си и пострадалите при пътни инциденти.
