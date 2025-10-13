ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение на заплатите им
Автор: Десислава Томева 09:00Коментари (0)374
©
Синдикат "Образование“ се опита да анализира какво усещат българските учители по отношение на тяхната удовлетвореност от състоянието и финансирането на образователната система.

"Фокус" публикува анализа на синдиката:

Два индикатора, които са особено влияещи върху професионалната удовлетвореност на учителите, са на особено ниско ниво и не се променят от години.

Успеваемостта на учениците и дисциплината, които са неразривно свързани, остават проблемни.

На всички работещи в системата е ясно, че във външните национални оценявания и ДЗИ резултатите не се променят осезаемо. Разбира се, това е логично, защото разговорите за ново съдържание, нови програми и отвързване на системата от обема учебен материал и документа са само очакване. Най-стресогенният фактор за учителя е да не вижда резултати в своята работа — разбира се, не по своя вина!

Друг брутален проблем за системата е, че дисциплината в много образователни институции е лоша. Учителят няма инструментите на въздействие, учениците често губят мотивация, разсейвайки се от телефони или агресивни действия на други ученици. А родителите повече от всякога се чувстват овластени да търсят отговорност за оценки или действия и методи на всеки учител. И учителят е на острието на бръснача, опитвайки се да угоди на родителите, РУО, МОН и либералните НПО.

Споделяме мнението на Института по образованието към МОН, което е установило, че 96% от българските учители са удовлетворени от професията си – повече от средното за страните от ОИСР (89%). Но хиляди колеги ни казаха нещо диаметрално противоположно:

– че отговорността за лошата дисциплина е само и единствено на учителя, че забраната за телефоните е на техния гръб, че лошите резултати от НВО, ДЗИ и PISA са заради учителите, че охраната е тяхна отговорност, а труднодействащата политика за подкрепа "пак по тяхна вина“ не действа.

Затова и ние от Синдикат "Образование“ се замислихме дали 96% от същите тези учители наистина се считат за удовлетворени от професията си.

Синдикатът твърдо стои зад приетата на първо четене забрана за ползване на телефон от учениците в училище и предлага да се спре дебатът по тази тема и просто да се изпълни това, което говорим от 10 години. Прекомерното използване на смартфона води не само до липса на мотивация, но и до десоциализация, здравословни проблеми и заболявания от аутистичния спектър, сочи изследване.

Подкрепяме приемането на новия предмет "Добродетели и религия“ във вариантите, които МОН предлага, като в процеса ще се намери най-добрият подход към всеки ученик. Но Синдикат "Образование“ е убеден, че само изучаването и формирането на човешки и християнски добродетели няма да промени статуквото в системата, ако не помислим за мотивиращи санкции и наказания, и не привлечем всички родители да споделят отговорността за всяко нарушение на училищния правилник с учителя.

Средната възраст на българските учители, според изследване на Синдикат "Образование“ е 50 години, мъжете са 12% и намаляват, а стресът при професията си остава застрашителен.

Българските учители искат увеличение на парите за образование в рамките на 6% от БВП. Без приоритетно финансиране няма да постигнем преминаване към едносменен режим, няма да намалим броя на учениците в паралелка, което е важна стъпка към доброто качество.

– 89% от работещите в сектор "Образование“ не биха се съгласили със замразяване на заплатите.

– 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати, като 8% биха размислили.

– 61% от запитаните работещи в българската просвета са готови на ефективна стачка, а алтернативните протести, като незавършване на първи учебен срок или национален митинг, също фигурират в отговорите на респондентите.

В изследването за финансиране на образователната система досега са участвали 9008 респонденти.


Още по темата: общо новини по темата: 40
13.10.2025 Учителите ликуват, министър ги зарадва с новина!
13.10.2025 Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, изпаднали в определена ситуация
11.10.2025 Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната
вноска
11.10.2025 Милен Велчев: Не трябва да има свещени крави – нито заплати, нито пенсии
11.10.2025 Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК
10.10.2025 Ще се увеличи ли плоският данък?
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Сиромахов е поредният, напуснал близкия кръг на Слави Трифонов
08:54 / 13.10.2025
Учителите ликуват, министър ги зарадва с новина!
08:14 / 13.10.2025
Предложение: Държавата да поема здравните вноски на работници, из...
07:50 / 13.10.2025
Спират изцяло трафика от Пловдив към София по АМ "Тракия" четири ...
07:50 / 13.10.2025
Барбалов за цените в евро: Стимулът ще е на практика да се закръг...
07:52 / 13.10.2025
Над 640 000 българи ще бъдат подпомогнати с храни
07:51 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на Марица
Удвояват околовръстното на Пловдив
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: