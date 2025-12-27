ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|40 см сняг на петата по височина планина в България
За NOVA от "Електрохолд" казаха, че е осигурен ток за цялата Кюстендилска област. Няма населени места без електричество. 300 екипа са в готовност да реагират.
В района на Осогово снегът създаде проблеми за хотели и хижи. Обектите са били пълни с посетители, пристигнали още в навечерието на Бъдни вечер. Токът е спрял заради паднали електрически стълбове и дървета, чието отстраняване отнема време. Засега решението е да се използват генератори и агрегати, за чиято поддръжка непрекъснато се качва гориво нагоре в планината – нафта или бензин.
Хотелиерите обаче откроиха друг генерален проблем. Според тях в бъдеще електропроводите трябва да бъдат вкопани в земята.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 183
|предишна страница [ 1/31 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
17-годишен шофьор загина в катастрофа
14:08 / 27.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Български ловци откриха изоставена кола, за която се смяташе, че ...
13:44 / 27.12.2025
Почина Деян Кюранов
12:53 / 27.12.2025
Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената
13:09 / 27.12.2025
Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорнос...
13:24 / 27.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS