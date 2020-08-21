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Много тежък жребий за Марица в Шампионската лига
Автор: Стойчо Генов 15:14 / 21.08.2020Коментари (0)202
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Женският волейболен шампион на България Марица (Пловдив) попадна в група С от четвъртия кръг в Шампионска лига. Тимът отново ще играе срещу турския ВакъфБанк (Истанбул) (двата отбора бяха в една група и през сезон 2018-2019) и френския АСПТТ Мюлуз (Мюлуз).

Последният четвърти участник в групата ще стане ясен след първите кръгове. Това ще бъде някой измежду Хапоел (Кфар Сава, Израел), ЛКС Комерскон (Лодз, Полша), Младост (Загреб, Хърватия) или Калцит (Камник, Словения).

Водеща на церемонията по тегленето на жребия в Люксембург бе американската волейболистка Нориша Кемпбъл, а неин асистент беше хърватската волейболна легенда Мая Поляк за първите три кръга и разпределителят на Италия Симоне Джанели, който асистира за жребия за четвъртия кръг.

Ето пълния жребий в Шампионска лига:

1 кръг

Хапоел (Кфар Сава, Израел) – ЛКС Комерскон (Лодз, Полша)

Младост (Загреб, Хърватия) – Калцит (Камник, Словения)

Савино Дел Бене (Скандичи, Италия) – ТЕНТ (Обреновац, Сърбия)

Алианц МТФ (Щутгарт, Германия) – Минчанка (Минск, Беларус)

Вашаш Обуда (Будапеща, Унгария) – Динамо (Москва, Русия)

Прометей (Камянске, Украйна) – Химик (Южне, Украйна)

2 кръг

Хапоел (Кфар Сава, Израел)/ЛКС Комерскон (Лодз, Полша) – Младост (Загреб, Хърватия)/Калцит (Камник, Словения)

Савино Дел Бене (Скандичи, Италия)/ТЕНТ (Обреновац, Сърбия) – Алианц МТФ (Щутгарт, Германия)/Минчанка (Минск, Беларус)

Вашаш Обуда (Будапеща, Унгария)/Динамо (Москва, Русия) – Прометей (Камянске, Украйна)/Химик (Южне, Украйна)

Групова фаза:

Група А

Унет e-work (Бусто Арсицио, Италия), Девелопрес СкайРес (Жешув, Полша), Палмберг (Шверин, Германия), Победителят от Савино Дел Бене (Скандичи, Италия), ТЕНТ (Обреновац, Сърбия), Алианц МТФ (Щутгарт, Германия), Минчанка (Минск, Беларус)

Група В

Антонио Караро Имоко (Конеляно, Италия), Нант (Нант, Франция), Фенербахче Опет (Истанбул, Турция), Уралочка-НТМК (Екатеринбург, Русия)

Група С

ВакъфБанк (Истанбул, Турция), АСПТТ Мюлуз (Мюлуз, Франция), Марица (Пловдив, България), Победителят от Хапоел (Кфар Сава, Израел), ЛКС Комерскон (Лодз, Полша), Младост (Загреб, Хърватия) или Калцит (Камник, Словения)

Група D

Еджзаджъбашъ ВитрА (Истанбул, Турция), Локомотив (Калининград, Русия), ЛП Сало (Сало, Финландия), Победителят от Вашаш Обуда (Будапеща, Унгария), Динамо (Москва, Русия), Прометей (Камянске, Украйна) или Химик (Южне, Украйна)

Група E

Динамо – Ак Барс (Казан, Русия), УП Оломоуц (Оломоуц, Чехия), Азоти Хемик (Полице, Полша), Игор Горгондзола (Новара, Италия).
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