Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ливърпул приема Галатасарай в мач-реванш от осминафиналите на Шампионска лига. Срещата на "Анфийлд" започва в 22:00 часа българско време.

Играчите на Арне Слот завършиха груповата фаза на трето място с 18 точки, като у дома записаха 3 победи и 1 поражение. Първият мач от сблъсъка преди седмица в Турция завърши 1:0 за Галатасарай.

Момчетата на Окан Бурук финишираха груповата фаза на 20-а позиция с 10 точки, като в баражите за осминафиналите отстраниха Ювентус с общ резултат 7:5 след продължения в Торино. Турският гранд има 3 победи в последните си 5 официални мача с мърсисайдци.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на "червените" е 1.28, докато този за гостите е 8.50. Равенството е оценено на 6.33.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за английския клуб е оценен на 1.26, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 10.50. Равенството е оценено на 6.50.