Страхотни и непредсказуеми сблъсъци се очертаха в осминафиналите на Шампионската лига. Това стана ясно след изтегления днес жребий в централата на УЕФА в швейцарския град Нион.

Освен това вече са известни и потенциалните сблъсъци за четвъртфиналите и полуфиналите.

Ето всички двойки в 1/8-финалите:

ПСЖ - Челси

Галатасарай - Ливърпул

Реал Мадрид - Манчестър Сити

Аталанта - Байерн

Нюкасъл - Барселона

Атлетико М - Тотнъм

Бодьо Глимт - Спортинг Лисабон

Байер Леверкузен - Арсенал

Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март.

Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май и ще се състои на "Пушкаш Арена“ в Будапеща.