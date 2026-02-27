ЗАРЕЖДАНЕ...
Реал - Ман Сити, ПСЖ - Челси и още супер сблъсъци в 1/8-финалите на Шампионска лига
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
Освен това вече са известни и потенциалните сблъсъци за четвъртфиналите и полуфиналите.
Ето всички двойки в 1/8-финалите:
ПСЖ - Челси
Галатасарай - Ливърпул
Реал Мадрид - Манчестър Сити
Аталанта - Байерн
Нюкасъл - Барселона
Атлетико М - Тотнъм
Бодьо Глимт - Спортинг Лисабон
Байер Леверкузен - Арсенал
Мачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март.
Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май и ще се състои на "Пушкаш Арена“ в Будапеща.
Какалов: Мечтая да стана треньор на Ботев и да оставя трайна следа! Сега не съм готов, но един ден ще успея!
25.02
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
