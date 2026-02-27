Страхотни и непредсказуеми сблъсъци се очертаха в осминафиналите на Шампионската лига. Това стана ясно след изтегления днес жребий в централата на УЕФА в швейцарския град Нион.Освен това вече са известни и потенциалните сблъсъци за четвъртфиналите и полуфиналите.ПСЖ - ЧелсиГалатасарай - ЛивърпулРеал Мадрид - Манчестър СитиАталанта - БайернНюкасъл - БарселонаАтлетико М - ТотнъмБодьо Глимт - Спортинг ЛисабонБайер Леверкузен - АрсеналМачовете от тази фаза на турнира ще се изиграят на 10-11 и 17-18 март.Финалът на надпреварата е насрочен за 30 май и ще се състои на "Пушкаш Арена“ в Будапеща.