© FB: PFC Ludogorets 1945 Лудогорец победи Левски с 1:0 и спечели Суперкупата на България. Срещата се игра на Националния стадион "Васил Левски" пред около 15 000 зрители на стадион "Васил Левски" и бе ръководена от Мариян Гребенчарски.



В 18' Георги Костадинов дръпна за фланелката Петър Станич в момент, в който топката не бе у сръбския футболист. Халфът на "орлите" се ядоса и демонстративно свали фланелката си, за което получи жълт картон.



В 21' Акрам Бурас напредна и стреля от границата на пеналтерията, но изпълнението му премина малко над напречната греда на Лудогорец.



В 33' Кайо Видал получи топката на десния фланг от Петър Станич. Крилото нахлу в наказателното поле и пробва изстрел по земята към десния ъгъл, но в последния момент Кристиан Макун се хвърли и блокира изпълнението му.



В 55' Евертон Бала се измъкна зад отбраната на разградчани и изведе отлично Мустафа Сангаре сам срещу вратаря. Падт обаче реагира бързо, скъси дистанцията и успя да спаси удара на централния нападател на сините.



Лудогорец откри резултата в 70', когато Сон центрира в наказателното поле, където на задна греда Бернард Текпетей се пребори с Оливер Камдем и прати топката в мрежата.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript. В 82' Лудогорец беше много близо до второ попадение. Текпетей изпревари Вуцов и върна за Чочев. Халфът стреля от около 15 метра, но след рикошет в тялото на футболист на Левски, топката излезе в корнер.



По този начин Лудогорец спечели 9-ия си трофей от Суперкупата на България, ЦСКА има 4, а Левски остава с 3.



Състави:



Лудогорец: 1. Серджио Падт - 17. Сон, 15. Едвин Куртулуш, 24. Оливие Вердон, 3. Антон Недялков (К) - 23. Дерой Дуарте, 30. Педро Нареси - 77. Ерик Маркус (69' - 37. Бърнард Текпетей), 14. Петър Станич, 11. Кайо Видал - 9. Квадво Дуа (68' - 12. Руан Круз)



Резерви: 39. Хендрик Бонман, 2. Ерик Андерсон, 12. Руан Круз, 18. Ивайло Чочев, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 37. Бърнард Текпетей, 55. Идан Нахмиас, 99. Станислав Иванов



Треньор: Пер-Матиас Хьогмо



Левски: 92. Светослав Вуцов, 71. Оливер Камдем, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон - 70. Георги Костадинов (К) (75' - 18. Гашпер Търдин), 47. Акрам Бурас - 99. Радослав Кирилов (75' - 9. Хуан Переа), 17. Евертон Бала, 11. Армстронг Око-Флекс (69' - 22. Мазир Сула) - 12. Мустафа Сангаре



Резерви: 78. Мартин Луков, 7. Фабио Лима, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 18. Гашпер Търдин, 21. Алдаир, 22. Мазир Сула, 31. Никола Серафимов, 37. Рилдо



Треньор: Хулио Веласкес



Съдия: Мариян Гребенчарски