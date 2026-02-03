Лудогорец победи Левски с 1:0 и спечели Суперкупата на България. Срещата се игра на Националния стадион "Васил Левски" пред около 15 000 зрители на стадион "Васил Левски" и бе ръководена от Мариян Гребенчарски.
В 18' Георги Костадинов дръпна за фланелката Петър Станич в момент, в който топката не бе у сръбския футболист. Халфът на "орлите" се ядоса и демонстративно свали фланелката си, за което получи жълт картон.
В 21' Акрам Бурас напредна и стреля от границата на пеналтерията, но изпълнението му премина малко над напречната греда на Лудогорец.
В 33' Кайо Видал получи топката на десния фланг от Петър Станич. Крилото нахлу в наказателното поле и пробва изстрел по земята към десния ъгъл, но в последния момент Кристиан Макун се хвърли и блокира изпълнението му.
В 55' Евертон Бала се измъкна зад отбраната на разградчани и изведе отлично Мустафа Сангаре сам срещу вратаря. Падт обаче реагира бързо, скъси дистанцията и успя да спаси удара на централния нападател на сините.
Лудогорец откри резултата в 70', когато Сон центрира в наказателното поле, където на задна греда Бернард Текпетей се пребори с Оливер Камдем и прати топката в мрежата.
В 82' Лудогорец беше много близо до второ попадение. Текпетей изпревари Вуцов и върна за Чочев. Халфът стреля от около 15 метра, но след рикошет в тялото на футболист на Левски, топката излезе в корнер.
По този начин Лудогорец спечели 9-ия си трофей от Суперкупата на България, ЦСКА има 4, а Левски остава с 3.