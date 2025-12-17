© виж галерията Плувен басейн "Младост“ спечели националния конкурс "Сграда на годината“ в категорията "Социална инфраструктура – здраве и спорт“. На церемония снощи в София призът бе връчен на кмета на Пловдив Костадин Димитров, проектанта арх. Тодор Абаджиев и изпълнителя на обекта ГБС-Пловдив.



"Пловдив вече разполага с едно от най-модерните плувни съоръжения в България – комплекс, който дава нови възможности за спорт на децата ни, на гражданите и за тренировки на професионалните състезатели. Реализацията на 50-метровия олимпийски басейн надхвърля рамките на един управленски мандат. Той е резултат от приемственост и работа на трима кметове. Искам да благодаря на всички, които направиха този проект възможен“, заяви кметът Костадин Димитров.



Той подчерта, че отличието е за всички пловдивчани, а общината ще продължи да инвестира в инфраструктура, насочена към здравето на гражданите.



Новият басейн е с олимпийски размери 50 на 25 метра, с капацитет 2800 куб. м. вода. Има две трибуни с 1006 седящи места, както и модерни съблекални, санитарни помещения, фитнес зала за подготовка, медицински кабинет, офиси. Комплексът е оборудван е с модерни пречиствателни системи, електроника, вентилация, климатизация, озвучаване, осветление. Също така е с иновативно иноксово покритие, което предпазва от замърсяване с бактерии и дава възможност за по-лесно почистване.



Новото спортно бижу отговаря на всички изисквания на Международната федерация по плувни спортове FINA и на Европейската плувна лига LEN за провеждане на международни състезания.



Модерното спортно съоръжение в Пловдив беше официално открито през февруари т.г. То бе оценено от 35-членно жури с председател инж. Лиляна Петрова, представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. "Сграда на годината“ е най-престижният форум за отличаване на върховите постижения в областта на инвестиционните проекти, архитектурата и строителството в България.