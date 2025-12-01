ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдив се бори за приз в конкурса "Сграда на годината"
Модерното спортно съоръжение в Пловдив, което беше официално открито в края на февруари т.г., ще бъде оценено от 35-членно жури, с председател инж. Лиляна Петрова, представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Номинациите в най-престижния форум за отличаване на върховите постижения в областта на инвестиционните проекти, архитектурата и строителството в България са в 17 категории, като освен от жури, те се оценяват и от публиката. Гласуването е между 1-ви и 15-и декември и може да подкрепите Плувния комплекс.
Награждаването на победителите в конкурса ще бъде на 16-и декември.
