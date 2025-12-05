Фенклубът на Локо: Елате да сътворим заедно още един незабравим черно-бял декември

© Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи призив към "черно-бялата" общност. Конкретният повод за реакцията е предстоящата Черно-бяла Коледа 2025, която ще се проведе в неделя (7 декември) в Конгресния център на панаира.



С наближаването на най-топлите и семейни празници, коледното настроение завладява Пловдив.



Очакваме всички на 7 декември, за да отпразнуваме традиционната за всички Локомотивци Черно-бяла Коледа.



Стартираме празничната програма от 9:30 ч. за най-малките, а от 11:00 ч. започва официалната част на събитието.



Ще има и обособен щанд, от който ще можете да си закупите артикули за спомен и коледно настроение, като по този начин ще допринесете и за благотворителната кауза, в която се включваме и тази година.



Очакваме ви в "Панаира" Конгресен център, зала България, за да споделим заедно духа на празника и да сътворим още един незабравим черно-бял декември.