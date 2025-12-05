ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Фенклубът на Локо: Елате да сътворим заедно още един незабравим черно-бял декември
Автор: Стойчо Генов 15:23Коментари (0)184
©
Фенклубът на Локомотив Пловдив отправи призив към "черно-бялата" общност. Конкретният повод за реакцията е предстоящата Черно-бяла Коледа 2025, която ще се проведе в неделя (7 декември) в Конгресния център на панаира.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

С наближаването на най-топлите и семейни празници, коледното настроение завладява Пловдив.

Очакваме всички на 7 декември, за да отпразнуваме традиционната за всички Локомотивци Черно-бяла Коледа.

Стартираме празничната програма от 9:30 ч. за най-малките, а от 11:00 ч. започва официалната част на събитието.

Ще има и обособен щанд, от който ще можете да си закупите артикули за спомен и коледно настроение, като по този начин ще допринесете и за благотворителната кауза, в която се включваме и тази година.

Очакваме ви в "Панаира" Конгресен център, зала България, за да споделим заедно духа на празника и да сътворим още един незабравим черно-бял декември.
Още по темата: общо новини по темата: 13
22.11.2025
12.11.2025
07.11.2025
08.12.2024
26.11.2024
04.12.2022
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Неймар показа класа срещу бивша звезда на Локо, но след това се снима с него
 Голям шеф в БФС обясни защо Пловдив е избран за център на Евро 2028
 На "Лаута" взимат спешни мерки! Локо е отборът с най-много жълти картони от началото на сезона
 Билетите вече се продават! Първи домакински мач на Локо с публика след прекратеното дерби
 Ботев жегна Локо: Числото 4 остана завинаги в историята на пловдивското дерби
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: