Фенклубът на Локо: Футболен Пловдив отново се подготвя за своя най-емоционален ден

© Традиционният празник на локомотивците - "Черно-бяла Коледа", ще се проведе тази година в Панаира, зала "България". Събитието датира неизменно от 2006 година насам и се организира от привържениците на Локомотив Пловдив.



Кулминацията на празника е награждаването на най-добрите футболисти от представителния тим за годината.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:



ЧЕРНО-БЯЛА КОЛЕДА 2025



Черно-бели братя и сестри,



В навечерието на най-светлите празници, футболен Пловдив отново се подготвя за своя най-емоционален ден - Черно-бялата Коледа!



На 7 декември 2025 г. традицията ще срещне страстта, а черно-бялата магия отново ще обедини всички, които носят Локомотив в сърцето си.



От 11:00 часа отваряме вратите за голямото събитие, което всяка година събира поколения "черно-бели“ - от ветераните до най-малките ни фенове.



Ще си припомним славни мигове, ще аплодираме героите на сезона и ще отличим футболиста на годината, най-красивия гол и нашите шампиони в другите спортове.



Както винаги, ще има емоции, музика, изненади.



Място: Панаир Пловдив - зала "България"



Начало: 11:00 ч.



Елате да отпразнуваме заедно края на още една година, изпълнена с гордост, любов и вярност към отбора!



Очакваме ви!