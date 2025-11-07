ИЗПРАТИ НОВИНА
Фенклубът на Локо: Футболен Пловдив отново се подготвя за своя най-емоционален ден
Автор: Стойчо Генов 10:49Коментари (1)270
©
Традиционният празник на локомотивците - "Черно-бяла Коледа", ще се проведе тази година в Панаира, зала "България". Събитието датира неизменно от 2006 година насам и се организира от привържениците на Локомотив Пловдив.

Кулминацията на празника е награждаването на най-добрите футболисти от представителния тим за годината.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на Фенклуб Локомотив Пловдив:

ЧЕРНО-БЯЛА КОЛЕДА 2025

Черно-бели братя и сестри,

В навечерието на най-светлите празници, футболен Пловдив отново се подготвя за своя най-емоционален ден - Черно-бялата Коледа!

На 7 декември 2025 г. традицията ще срещне страстта, а черно-бялата магия отново ще обедини всички, които носят Локомотив в сърцето си.

От 11:00 часа отваряме вратите за голямото събитие, което всяка година събира поколения "черно-бели“ - от ветераните до най-малките ни фенове.

Ще си припомним славни мигове, ще аплодираме героите на сезона и ще отличим футболиста на годината, най-красивия гол и нашите шампиони в другите спортове.

Както винаги, ще има емоции, музика, изненади.

 Място: Панаир Пловдив - зала "България"

 Начало: 11:00 ч.

Елате да отпразнуваме заедно края на още една година, изпълнена с гордост, любов и вярност към отбора!

Очакваме ви!
Джевелеков ще снима ли? Пригответе си бутилки по 1,5, пълни до половина. Това е новия ви символ .
