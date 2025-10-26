Реал Мадрид и Барселона ще пишат нова глава в историята на Ел Класико

© X: emranović Реал Мадрид и Барселона се изправят един срещу друг този следобед в 17:15 часа българско време. Арена на дуела ще е магнетичният и митичен стадион "Сантиаго Бернабеу".



Домакините влизат в Ел Класико със самочувстието на водачи в моментното подреждане. Те са с 24 точки точки и загубиха точки само при поражението от градския противник - Атлетико Мадрид, когато бяха надиграни с 2:5 на 27 септември като гости. Миналият кръг бе победен Хетафе навън за крайното 1:0. "Белите" имат втората най-здрава защита, а головата им разлика е 20:9. В последните дни наравно с основната група тренираха Трент Александър-Арнолд, капитанът - Дани Карвахал, Дани Себайос и Дийн Хаусен, което ще даде опции на наставника Чаби Алонсо в отбрана при липсата на контузените Дейвид Алаба и Антонио Рюдигер. Човекът във форма се казва Килиан Мбапе. От началото на сезона световният шампион е вкарал 15 гола и е направил две асистенции за едва 12 мача от всички турнири с екипа на домакините и ще е най-търсеният човек за пасове от съотборниците си.



Гостите пристигат в столицата, заемайки втората позиция с 22 точки, две по-малко от вечния си съперник. Те разполагат с най-доброто нападение в лигата, а головата им разлика е 24:10. Предната събота каталунците излъгаха регионалния си опонант Жирона след 2:1 с гол в добавеното време от Роналд Араухо, който е гласен за титуляр днес. Кадровите проблеми за старши треньора Ханзи Флик са огромни. Той ще е лишен от крилото Рафиня, нападателя си Роберт Левандовски, вратарите Жоан Гарсия & Марк-Андре тер Щеген и полузащитниците Гави и Дани Олмо. Добрата вест е, че Френки де Йонг и Жул Кунде, които имаха физически неразположения в изминалите дни, са на линия. Най-големите опасности се очакват да идват от 18-годишния европейски шампион - Ламин Ямал.



Барселона е в отлична серия от 4 последователни успеха над Реал Мадрид във всички турнири. Тя започна на 26 октомври миналата година - 4:0 на "Сантиаго Бернабеу" за първенството, продължи през 5:2 във финала за Суперкупата на страната, впоследствие 3:2 на финала за Купата на Краля след продължения и 4:3 на 11 май в Ла Лига на "Луис Компанис".



Palmsbet.com дава 1.92 за Реал Мадрид, оценява ремито на 4.25, а срещу Барселона стои 3.40. Bethub.bg котира единицата на 1.96, равенството при 4.33, а победа за Барса - 3.30.