|Уволниха го!
Според информацията на официалния сайт на "белия балет", двете страни се разделят по взаимно съгласие по-малко от 24 часа след загубата на столичани във финала за Суперкупата на Испания от Барселона.
Бившият халф на "кралския клуб" пое поста през лятото на 2025 г. и води мадридчани в 28 мача във всички турнири, като записа 20 победи, 3 равенства и 5 поражения.
Временен наставник на тима ще бъде друг бивш играч на "лос бланкос" - Алваро Арбелоа, но това все още не е потвърдено от ръководството.
