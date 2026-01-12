Уволниха го!

© X: Real Madrid C.F. Реал Мадрид обяви, че се разделя със старши треньора си Чаби Алонсо!



Според информацията на официалния сайт на "белия балет", двете страни се разделят по взаимно съгласие по-малко от 24 часа след загубата на столичани във финала за Суперкупата на Испания от Барселона.



Бившият халф на "кралския клуб" пое поста през лятото на 2025 г. и води мадридчани в 28 мача във всички турнири, като записа 20 победи, 3 равенства и 5 поражения.



Временен наставник на тима ще бъде друг бивш играч на "лос бланкос" - Алваро Арбелоа, но това все още не е потвърдено от ръководството.