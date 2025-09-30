ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (4) | Вчера (20)
Турнирът в памет на пловдивските треньори се превърна в истински спортен празник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:12Коментари (0)28
©
виж галерията
В неделя, 28 септември, с подкрепата на Община Пловдив се проведе трети по ред баскетболен турнир 3×3, посветен на паметта на пловдивските треньори. Събитието обедини млади спортисти, треньори, родители и фенове в дух на уважение, състезателност и общност.

В надпреварата се включиха отбори от деца и юноши на възраст между 12 и 18 години. Турнирът се организира по формат 3×3 - три срещу три на половин терен, с по-кратки и динамични мачове, което дава възможност за повече изяви и участие на множество отбори. 

Игровите сесии бяха разделени по възрастови групи, като всеки отбор имаше шанс да премери сили в предварителни групи, а след това - в директни елиминации до финал. Освен състезателната част, бяха предвидени и демонстрационни моменти, в които гости и състезатели отбелязаха приноса на уважаваните треньори, чиито имена носи събитието. 

Събитието се превърна в истински спортен празник - на трибуните, около игрищата и в зоните за подкрепа звучаха аплодисменти, музика и усмивки. Първенствата се редуваха с почивки за освежаване и презареждане, а зоните за отдих се оживиха с разговори между родители, треньори и състезатели. 

Към спортната програма бяха прибавени и съпътстващи активности - най-добър изпълнител от наказателната линия и зоната за три точки, както и кратки приветствия от организаторите, които припомниха за ценността на труда, отдадеността и предаването на опит между поколения. 

Благодарности към спонсори и партньори 

Без тяхното участие организирането на такъв турнир би било далеч по-трудно. 

Сандвичи Eat & Go — благодарим за осигурения кетъринг. Благодарение на тях участниците и зрителите имаха вкусни и питателни сандвичи през целия ден. 

“Iceberg"— бяха осигурени минерална вода, сокове и газирани напитки, които поддържаха духа и настроението в знойните часове. 

Декатлон — изразяваме специална благодарност на нашия партньор, който подкрепи събитието с материали и оборудване за тренировъчни и демонстрационни активности. 

Тяхната подкрепа гарантираше, че състезателите са добре обслужени, залите и зоните за игра са оборудвани, а нуждите на присъстващите — удовлетворени. 

Този турнир не беше просто спортно събитие — той беше жест на признание към поколение треньори, които отдаваха цялата си страст, опит и грижа за изграждането на млади спортисти в Пловдив. Всяка изиграна атака, всяка успешна защита и всяка радост — те бяха отдадени именно на тяхната памет. 

За младите играчи денят бе възможност да премерят сили, да покажат характер и да изградят спомени, вдъхновени от примера на тези, които им предадоха  любовта към баскетбола. 

Закриване и награди 

В края на турнира бяха наградени победителите във всяка възрастова категория. Освен медали и грамоти, отличията носеха и символика — име или цитат, свързан с великия влог на треньорите в развитието на баскетбола в Пловдив. 

На церемонията по награждаването всички участници и организатори се събраха за кратка минута мълчание и уважение, последвана от словото на главния организатор: "Тази дата и този турнир да останат не само в календара, но и в сърцата ни — като мост между поколения, между спорт и идеали.“ 

Турнирът показа, че дори и в съвременната натовареност, спортът може да обедини, да вдъхнови и да върне към ценности като отговорност, общност и приемственост.
