Експерт от спортния тотализатор: Регион Пловдив е фабрика за късметлии от Тотото Автор: Георги Куситасев 20:43 Коментари (0) 152 © Plovdiv24.bg Минка Сърнешка, началник на регионален офис Пловдив към Български спортен тотализатор, в специално интервю за съвместната рубрика на Радио "Фокус" с Български спортен тотализатор.







Здравейте, г-жо Сърнешка!



Здравейте!



Да започнем с това, че само преди няколко месеца поехте кормилото на регионалния офис на Български спортен тотализатор в Област Пловдив. Той е един от най-успешните у нас по отношение на спечелени джакпоти. През 2021 година там падна най-големият такъв за времето си – 9 милиона лева, спечелен от един човек, в случая от младо момче, което разбра от радиото за печалбата си.



Какво е да сте начело на такава институция в родния ви град Пловдив?



Благодаря за прекрасния въпрос. Бих казала, че наистина съм късметлийка да ръководя дирекцията на Спортния тотализатор, която наистина е фабрика за късметлии, както всички я наричат. Чувствам се богопомазана, че мога да бъда директор точно на тази регионална дирекция. Наистина тук през 2021 година спечелиха големия джакпот от 9 милиона, а днес вече може да се похвалим и за първия милионер от нашата държавна лотария, щастливецът от Смолян, който грабна 1 милион лева от талон "60 години Спорт ТОТО“. Но това съвсем не е всичко, в играта все още се крият 2 печалби по 1 милион лева, както и много други суми от 60 хиляди лева, 55 хиляди лева и хиляди по-малки награди, които чакат своите късметлии. Доказано е, че в нашия регион наистина има много печеливши награди, както от числовите печалби, така и от лотарийните билети. Напоследък, откак аз съм директор на дирекцията, вече имаме 250 хиляди лева печалба от "Разбий трезора от злато“ - 100 хиляди, от "Черната перла“ - 20 хиляди, от "Шампионска кръстословица“ - 50 хиляди и много числови печалби, които валят непрестанно от "6 от 49“, "6 от 42“, от "5 от 35“.



На какво се дължи според вас тази концентрация на големи печалби във вашия регион? Дали играещите ТОТО са повече от тези в останалите региони или нещо друго?



Ами аз мисля, че участници, които участват в Спортния тотализатор, явно са късметлии тук, защото навсякъде се играе достатъчно. Вярно е, че ние имаме почти най-голямата дирекция – 102 собствени пункта, имаме около 200 партньорски обекта и продължаваме да разширяваме мрежата си, но така постигаме и най-важната цел – повече средства за българския спорт и култура да може да има.



Точно с това ще е свързан и следващият ми въпрос: Български спортен тотализатор подкрепя множество спортни събития. Ще ни кажете ли какви са те за Регион Пловдив през тази година?



Ами по принцип, Спортният тотализатор не е само игри и късмет, ние сме и много активни партньори в спортните събития в Пловдив и региона. Участваме активно в награждаването на победителите. Бях поканена като директор на Спортният тотализатор на Европейското за мъже и жени по гребане, също така, на международни турнири по модерни танци, международен турнир по триатлон. Сега ни предстои за Деня на Съединението ще участваме в награждаването на победителите на маратона. Така че всички спортни събития, на които ни канят, ние се опитваме да откликваме на тяхната покана и да участваме в награждаването.



Вие сте спортен човек, майстор на спорта по лека атлетика. Как виждате бъдещето на царицата на спортовете у нас и получава ли леката атлетика достатъчно държавна, а и местна подкрепа, за да се развива успешно?



Да, спортист човек съм. Все още се занимавам, макар и не толкова професионално, а повече косвено със спорт. В момента съм и председател на Комисията към Общинския съвет по спорт и младежки дейности. Участвала съм в разпределението и на финансирането на спортните клубове. Погледнато реално, Пловдив е спортен град. Мисля, че специално в царицата на спорта и в момента имаме едни от най-достойните ни състезатели. На тях ще разчитаме за олимпиади. Така че с каквото може Общината винаги помага на добрите спортисти, не само на леката атлетика. Ние помагаме на абсолютно всички спортове. Има наредба, по която се определя по точкова система финансирането, така че всеки клуб в зависимост от това какви резултати са имали през годината, си получават финансирането. За съжаление обаче, най-големият стадион, който е стадион "Пловдив“, все още стои в разруха, и мисля че там ще трябва да се намерят средства не само футболни стадиони да правим, а да обърнем внимание и на стадиона, който навремето, знаем всички, че имахме големите състезания по лека атлетика, където в момента нямаме такава база, където може да се правят от ранга на световни първенства за младежи и т.н. Надявам се поне стадион "Пловдив“ да стане един хубав стадион, а не да тъне в разруха.



За финал има ли още нещо, което бихте искали да споделите на нашите слушатели относно работата ви на шеф на регионален офис Пловдив Български спортен тотализатор, или друго, свързано с леката атлетика? Ако сте била изчерпателна, то можете да отправите апел или да пожелаете нещо.



Искам най-вече да благодаря на всички касиер-приемчици и на моя екип за добре свършената работа. Пожелавам на всички участници много късмет, радост и незабравими моменти със Спортния тотализатор. Нека числата от цифровите и моментните лотарийни игри им донесат не само печалби, но и много усмивки, надежда и вяра, че чудесата ще се случат. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

Свали на своя телефон: Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS Следете спортните новини и в нашата Фейсбук страница Спортните новини на Plovdiv24.bg



публикувай коментар

