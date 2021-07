Кристиян Дойчев и Николай Йоргов с Европейски пояси от първото Европейско първенство на Професионалната лига на KWU Автор: Пламена Николова 16:55 / 11.07.2021 Коментари (0) 231 © виж галерията Българските състезатели Кристиян Дойчев и Николай Йоргов спечелиха Европейски пояси от първото по рода си Европейско първенство на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU). Двубоите се разиграха снощи на международната бойна галавечер SENSHI 9 в препълнения от публика Амфитеатър на черноморския курорт Камчия и бяха част от много сериозна и предизвикателна бойна програма.



Бойното шоу започна с 6 финала от Европейското първенство, като трети подред беше многократния ни републикански шампион по карате киокушин и медалист от световни и европейски киокушин и муай тай първенства Николай Йоргов. Той надви Руслан Насибулин от Беларус в категория до 80 кг по правилата KWU Senshi, след изиграването на пълните три рунда от първенството. Въпреки че не успя да грабне Европейския пояс, Руслан Насибулин си спечели специалната награда "Боен дух“ в турнира за цялостно представяне по време на тридневното първенство.



Веднага след срещата между Йоргов и Насибулин, на ринга на SENSHI 9 излезе Кристиян Дойчев, който е европейски шампион по киокушин от Португалия за 2019, сребърен медалист от Световното първенство в Нур-Султан, Казахстан, и носител на приза "Най-добър спортист" на годишните награди "Златен пояс" на Националната асоциация на бойните спортове в България. Той победи французина Жан Пол Жако с единодушно съдийско решение в категория до 85 килограма. Дойчев бе награден и със специалната награда за най-добър нокаут за цялостното си представяне в Европейското първенство на Професионалната лига на KWU, a специалната награда за най-добра техника отиде при беларусина Сергей Чарнетски, който победи Сулиман Косумов във втория финал на Европейското първенство.



Втората част на вечерта предложи на жадната за екшън публика много изненади и 7 професионални двубоя по правилата KWU SENSHI и KWU Full contact, в които за поясите SENSHI Champion се състезаваха и трима българи. В категория до 70 кг. Драгомир Петров от България надви дебютанта Карлос Гарсия от Испания след пълни три рунда.



Втората българска победа при професионалните двубои на SENSHI 9 отиде при Едуард Алексанян, който победи с единодушно решение Павел Шелест от Беларус в категория до 80 кг.



Развоят на третата професионална среща в програмата на SENSHI 9 беше и една от големите изненади за вечерта. Хърватският боец Андрей Кедвеш, който направи своя дебют в международната верига в Камчия, победи ветерана и капитан на националния ни отбор по кикбокс Атанас Божилов чрез съдийско решение след допълнителен рунд. Оспорваната среща се проведе по правилата на KWU Full Contact в кат. до 75 кг. Заради силния дух, който показа на ринга, Божилов беше награден със специалната награда на вечерта "Боен дух“.



Дебютът на SENSHI ще бъде запомнящ се и за румънеца Флорин Ламбаджу, който победи Андрей Чехонин от Русия в главния мач на вечерта. Чехонин е една от големите бойни звезди, в актива си с триумфи той има световните титли по кикбокс на WAKO и WAKO PRO, както и сребърен медал от турнира "Tatneft Cup“ през 2015 г. Той е втори дан в карате киокушин и има над 50 купи зад гърба си. Сребърен медалист от Световната купа по киокушин, има победи на професионалния кикбокс ринг. Флорин Ламбаджу, известен с прякора си "Рамбо“, е национален шампион по самбо и кикбокс на Румъния и е считан за един от най-силните бойци на северната ни съседка.



Двубоят между двамата беше изключително оспорван и повече от зрелищен. След 9 пълни рунда, изпълнени с тежки атаки и удари и от двете страни, съдиите отсъдиха 4 допълнителен рунд. Така след разиграването на 12 тежки рунда, наситени с постоянни размени на брутални удари, победата отиде при националния шампион по самбо на Румъния Флорин Ламбаджу, който спря победната серия на Чехонин на SENSHI засега.



Другата голяма битка за вечерта беше предпоследна в бойната карта на SENSHI – тя беше между световния шампион на WAKO PRO К-1 Сергей Браун от Германия и двукратния шампион на Франция по муай тай и бронзов медалист от Световното по муай тай IFMA Самуел Дбили. Двамата се изправиха в категория до 80 килограма по правилата на KWU Full Contact, като победатата заслужено отиде при Сергей Браун от Германия. Той спечели и специалната награда на вечерта за "Най-добра техника“.



В SENSHI 9 и в тридневния турнир на Европейското първенство на Професионалната лига на KWU участваха бойци от 17 държави, които предложиха атрактивни битки и много екшън. Немалко бяха и изненадите!



Ернесто Хуст, четирикратен световен шампион в тежка категория в К-1 и едно от най-големите имена в световния кикбокс и инструктор в Професионалната лига на KWU Professional League, посрещна рождения си ден не къде да е, а на ринга на SENSHI 9! Организаторите подготвиха за Mr. Perfect специална изненада – връчиха му специални пояс и купа на SENSHI, а докато това се случваше целият Амфитеатър в Камчия бе озвучен от публиката, която възторжено пееше "Happy birthday to you" на легендата в К-1.



Целия запис на SENSHI 9 и финалите на първото Европейско първенство на Професионалната лига на KWU може да гледате на американската онлайн телевизия FITE: https://www.fite.tv/watch/senshi-9/2p9pl/



Всички резултати от първото Открито Европейско първенство на Професионалната лига на KWU и от 9-ата международна бойна галавечер SENSHI може да видите тук.



Европейско първенство на Професионалата лига на KWU:



Финал 1: Айк Даниелян от Русия победи Гегам Манавазян от Армения в категория до 70 кг по правилата KWU SENSHI.



Финал 2: Сергей Чарнетски от Беларус победи Сулиман Косумов от Русия в категория до 75 килограма по правилата KWU SENSHI.



Финал 3: Николай Йоргов от България победи беларусина Руслан Насибулин в категория до 80 кг по правилата KWU SENSHI



Финал 4: Кристиян Дойчев от България надделя над Жан Пол Жако от Франция в двубой в категория до 85 кг по правилата KWU SENSHI.



Финал 5: Украинецът Владислав Фостенко надви французина Аморуш Филали във финала в категория до 90 кг по правилата KWU SENSHI.



Финал 6: Давид Астман от Беларус победи Данило Воеводкин в шестия финал на първото Европейско открито първенство на KWU Професионална лига по правилата на KWU SENSHI в категория 90+ кг.



Резултати от професионални двубои на международното бойно шоу SENSHI 9:



Двубой 7: Драгомир Петров от България надви дебютанта Карлос Гарсия от Испания в категория до 70 кг по правилата KWU Full Contact.



Двубой 8: Едуард Алексанян от България победи с единодушно решение Павел Шелест от Беларус в мач в категория до 80 кг по правилата KWU Full Contact.



Двубой 9: Хърватският боец Андрей Кедвеш победи Атанас Божилов от България в категория до 75 кг по правилата KWU Full Contact



Двубой 10: Артьом Пашпорин от Русия победи Олег Цвик от Украйна в категория до 70 кг по правилата KWU SENSHI



Двубой 11: Албанецът Франческо Джая победи Ахмед Крънич от Босна и Херцеговина в категория до 95 кг. по правилата KWU Full Contact



Двубой 12: Сергей Браун от Германия победи французина Самуел Дбили в категория до 80 килограма по правилата KWU Full Contact



Двубой 13: Румънецът Флорин Ламбаджу победи Андрей Чехонин от Русия в категория до 85 кг по правилата на KWU Full Contact



