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Много емоции в първия международен турнир по спортен бридж "Алерт Пловдив"
Автор: Стойчо Генов 15:11 / 31.05.2021Коментари (0)322
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В хотелски комплекс URBAN в Пловдив се проведе първият ежегоден международен турнир по спортен бридж "Алерт Пловдив". Състезанието се осъществи с изключителното съдействие на Община Пловдив и кмета Здравко Димитров.

Спортното събитие бе разделено на четири различни етапа, в които се състезаваха общо 160 участници. Организаторите от бридж клуб "Алерт" (Пловдив) и по-специално неговият председател Тодор Алексиев, се погрижиха за перфектното протичане на надпреварата и за приятните емоции на бриджьорите.

Ето и класирането в различните групи:

Отборно състезание

1. CARDANO (Донев - Иванов - Русинов - Драганов) 1144,43 

2. 33 MAX (Мяхов - Евтимов - Босев - Хaджийски) 1129,57 

3. ЧЕЛОПЕЧ (Тимев - Нанев - Гунев - Христов - Щерев) 1128,22 

Двойки %: 1

1. 501,5 60,3 Петър Даракчиев - Лъчезар Брънчев 3001 Пловдив 

2. 31 500,7 60,2 Красимир Симеонов - Златко Неделчев 1205 0008 София 

3. 12 494,7 59,5 Красимир Василев - Георги Петров 3035 4231 Димитровград

Двойки ИМП:

1. 13 42,3 * Николай Немигенчев - Стоян Николов 3967 4640 БК Кристон

2. 14 36,8 * Владо Камбуров - Николай Пукалов 3942 3060 Пловдив 

3. 6 31,4 * Стоян Дериманов - Димитър Зяпков 3055 3059 Пловдив 

Индивидуален:

1. 7 27,0 56,3 Йордан Костов 3051 Пловдив 

2. 6 26,9 56,0 Тодор Алексиев -0,1 3993 Пловдив 

3. 5 25,0 52,1 Илиан Ангелов 3163 Пловдив






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