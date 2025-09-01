ЗАРЕЖДАНЕ...
|Важна информация за транспорта на община в Пловдивско
Тази обновена транспортна схема гарантира безпрепятственото предвижване на ученици и работещи до жп гара Калояново, обясни Кичев.
Обновеното разписание се финансира изцяло от бюджета на община Калояново. Сумата е около 140 хиляди лева. В нея се включва и осигуряване на транспорт до жп гарата в Калояново на жителите от селата Отец Паисиево, Сухозем, Бегово, Долна махала, което е единствената алтернатива за превоз. Осигурените средства са изцяло със социална насоченост.
Новото разписание ще влезе в сила до края на месец септември.
