Важна информация за транспорта на община в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:04
По предложение на кмета на община Калояново Младен Кичев и след решение на ОбС са направени допълнения и са утвърдени промени в съществуващи и нови маршрутни разписания, които обхващат пътникопотока от селата Житница, Дуванлий, Ръжево Конаре-Дълго поле, гара Калояново.

Тази обновена транспортна схема гарантира безпрепятственото предвижване на ученици и работещи до жп гара Калояново, обясни Кичев.

Обновеното разписание се финансира изцяло от бюджета на община Калояново. Сумата е около 140 хиляди лева. В нея се включва и осигуряване на транспорт до жп гарата в Калояново на жителите от селата Отец Паисиево, Сухозем, Бегово, Долна махала, което е единствената алтернатива за превоз. Осигурените средства са изцяло със социална насоченост.

Новото разписание ще влезе в сила до края на месец септември.







