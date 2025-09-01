Важна информация за транспорта на община в Пловдивско

© По предложение на кмета на община Калояново Младен Кичев и след решение на ОбС са направени допълнения и са утвърдени промени в съществуващи и нови маршрутни разписания, които обхващат пътникопотока от селата Житница, Дуванлий, Ръжево Конаре-Дълго поле, гара Калояново.



Тази обновена транспортна схема гарантира безпрепятственото предвижване на ученици и работещи до жп гара Калояново, обясни Кичев.



Обновеното разписание се финансира изцяло от бюджета на община Калояново. Сумата е около 140 хиляди лева. В нея се включва и осигуряване на транспорт до жп гарата в Калояново на жителите от селата Отец Паисиево, Сухозем, Бегово, Долна махала, което е единствената алтернатива за превоз. Осигурените средства са изцяло със социална насоченост.



Новото разписание ще влезе в сила до края на месец септември.