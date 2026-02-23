ЗАРЕЖДАНЕ...
|Свързват новия водопровод в Асеновград
От "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Пловдив уведомяват своите потребители, че на 23.02.2026 г. (понеделник) поради ремонт на спирателни кранове и изграждане на нови връзки в гр. Асеновград - кв. "Изток", кв. Св. "Георги", кв. "Запад" и кв. "Чинара" водподаването ще бъде намалено за времето от 8:00 часа до приключване на ремонтните дейности.
Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.
Заради честите аварии на водопровода и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът д-р Христо Грудев обяви частично бедствено положение на 16-ти януари, което по-късно бе удължено до 21-ви февруари.
По време на януарската сесия Общинският съвет в Асеновград реши да бъдат отпуснати 98 400 евро за аварийно-възстановителните работи по преместването на магистрален водопровод Ф 300 на ул. "Матей Преображенски" в града.
