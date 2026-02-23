Свързват новия водопровод в Асеновград

© Facebook Преди месец започна работата по новия водопровод на ул. "Матей Преображенски" в Асеновград. Към днешна дата остава само направата на водопроводни връзки към новото трасе и това е планирано да се случи днес, 23 февруари, научи Plovdiv24.bg.



От "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Пловдив уведомяват своите потребители, че на 23.02.2026 г. (понеделник) поради ремонт на спирателни кранове и изграждане на нови връзки в гр. Асеновград - кв. "Изток", кв. Св. "Георги", кв. "Запад" и кв. "Чинара" водподаването ще бъде намалено за времето от 8:00 часа до приключване на ремонтните дейности.



Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.



Заради честите аварии на водопровода и нарушеното водоподаване в голяма част от града, кметът д-р Христо Грудев обяви частично бедствено положение на 16-ти януари, което по-късно бе удължено до 21-ви февруари.



По време на януарската сесия Общинският съвет в Асеновград реши да бъдат отпуснати 98 400 евро за аварийно-възстановителните работи по преместването на магистрален водопровод Ф 300 на ул. "Матей Преображенски" в града.