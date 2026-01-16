ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обявиха частично бедствено положение в Асеновград
Вече четвърти ден значителна част от града е с нарушено или напълно прекъснато водоподаване.
По думите на кмета спукването на водопровода е довело до пет различни аварии, които са ограничили питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението на Асеновград.
Частичното бедствено положение ще позволи в кратки срокове да бъдат предприети необходимите действия за подмяна на компрометирания водопровод и за преместване на трасето му под пътната инфраструктура.
Ремонтните дейности ще се извършват в партньорство с "Водоснабдяване и канализация“ – Пловдив. Предвижда се подмяната на 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК, а изкопните дейности ще се поемат от Община Асеновград. Ремонтът започва още днес, подчерта Грудев.
Кметът напомни, че върху трасето на водопровода е изградена къща. По този повод днес общинската администрация ще сезира прокуратурата, за да бъде установено кой е допуснал строителството върху съоръжението.
Христо Грудев коментира още, че през последните години, без включване на водния цикъл, на територията на община Асеновград са инвестирани 13,2 млн. лева във водоснабдяване и канализация.
Сред реализираните проекти са нов чугунен довеждащ водопровод до помпена станция "Катуница“, изграждане на голяма част от водопроводната и канализационната мрежа в новия квартал "Баделема“, подмяна на подземната инфраструктура по пътищата Асеновград – Кърджали и Асеновград – Първомай, както и изграждане на дренажна помпена
Жители на Асеновград излязоха на протест с искане за по-бързи и ефективни действия за трайно решаване на проблема с водоснабдяването в града.
