Обявиха частично бедствено положение в Асеновград

© Кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев обяви частично бедствено положение на територията на града за периода от днес (16.01.26 г., петък) до 22.01.26 г. (четвъртък), включително заради тежка авария на магистрален водопровод Ф300 на улица "Матей Преображенски“. Това съобщиха от общинската администрация.



Вече четвърти ден значителна част от града е с нарушено или напълно прекъснато водоподаване.



По думите на кмета спукването на водопровода е довело до пет различни аварии, които са ограничили питейното водоснабдяване на по-голямата част от населението на Асеновград.



Частичното бедствено положение ще позволи в кратки срокове да бъдат предприети необходимите действия за подмяна на компрометирания водопровод и за преместване на трасето му под пътната инфраструктура.



Ремонтните дейности ще се извършват в партньорство с "Водоснабдяване и канализация“ – Пловдив. Предвижда се подмяната на 398 метра тръби с диаметър Ф300, които ще бъдат осигурени от ВиК, а изкопните дейности ще се поемат от Община Асеновград. Ремонтът започва още днес, подчерта Грудев.



Кметът напомни, че върху трасето на водопровода е изградена къща. По този повод днес общинската администрация ще сезира прокуратурата, за да бъде установено кой е допуснал строителството върху съоръжението.



Христо Грудев коментира още, че през последните години, без включване на водния цикъл, на територията на община Асеновград са инвестирани 13,2 млн. лева във водоснабдяване и канализация.



Сред реализираните проекти са нов чугунен довеждащ водопровод до помпена станция "Катуница“, изграждане на голяма част от водопроводната и канализационната мрежа в новия квартал "Баделема“, подмяна на подземната инфраструктура по пътищата Асеновград – Кърджали и Асеновград – Първомай, както и изграждане на дренажна помпена



Жители на Асеновград излязоха на протест с искане за по-бързи и ефективни действия за трайно решаване на проблема с водоснабдяването в града.