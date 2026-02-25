© Plovdiv24.bg виж галерията Цяла тръба от стария водопровод на Асеновград е гръмнала и е причинила голямото наводняване на квартал "Баделема". Това съобщи за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив по повод информацията ни, че част от Асеновград е под вода.



Тръбата се намира в отсечката от подменения наскоро водопровод към ПС "Лаково". Дълга е 6 метра. Веднага след получаване на сигнала за аварията екипите на ВиК са започнали разкопаване на терена, за да сменят разцепената 70-годишна етернитова тръба с нова.



До края на работния ден работата ще бъде приключена, увери инж. Чемишев.