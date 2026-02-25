ИЗПРАТИ НОВИНА
Гръмна цяла тръба от стария водопровод на Асеновград
Автор: Диана Бикова 13:31Коментари (0)218
Цяла тръба от стария водопровод на Асеновград е гръмнала и е причинила голямото наводняване на квартал "Баделема". Това съобщи за Plovdiv24.bg инж. Йордан Чемишев от ВиК - Пловдив по повод информацията ни, че част от Асеновград е под вода.

Тръбата се намира в отсечката от подменения наскоро водопровод към ПС "Лаково". Дълга е 6 метра. Веднага след получаване на сигнала за аварията екипите на ВиК са започнали разкопаване на терена, за да сменят разцепената 70-годишна етернитова тръба с нова. 

До края на работния ден работата ще бъде приключена, увери инж. Чемишев.


Още по темата:
25.02.2026 Част от Асеновргад е под вода
23.02.2026 Свързват новия водопровод в Асеновград
28.01.2026 Започват да правят новия водопровод в Асеновград
23.01.2026 Удължиха бедственото положение в Асеновград
17.01.2026 Манол Генов за кризата в Асеновград: Това е парадокс – строителство в сервитута на водопровод
17.01.2026 Пети пореден ден без вода в Асеновград
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Още новини от Новини от Пловдив:
Голяма ВиК авария в северната част на Пловдив
12:32 / 25.02.2026
Прокуратурата за фаталния инцидент в Първомай: Доказателства не с...
12:03 / 25.02.2026
Пловдивчаните, които все още се отопляват на дърва или въглища, м...
11:02 / 25.02.2026
Труп на мъж е открит до училище в Пловдив
10:00 / 25.02.2026
Новият областен управител на Пловдив встъпва в длъжност без фанфа...
09:05 / 25.02.2026
"България – изповед в песен" в навечерието на 3 март в Пловдив
23:10 / 24.02.2026

Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
