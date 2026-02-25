ИЗПРАТИ НОВИНА
Част от Асеновргад е под вода
Автор: Вили Ташева 12:34
Вода заля квартал "Баделема" в Асеновград, видя Plovdiv24.bg в социалните мрежи. 

На разпространените кадри се вижда, че в тази част от града, където тече засилено застрояване пътищата са под вода. Припомняме, че в понеделник, 23-ти февруари, екипи на ВиК работиха по свързването на водопроводни връзки към новото трасе на ул. "Матей Преображенски" в Асеновград, два дена след това част от квартала е под вода и кал. 

Справка в сайта на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Пловдив показва, че към момента в Асеновград има две аварии, заради които водоподаването в града е частично нарушено. Едната е на водопровод ф300 в кв. "Баделема", а другата на ул. "Братя Миладинови" с ул. "Г. Ангелов". От дружеството посочват още, че те ще бъдат отстранени до 17:00 часа днес.


