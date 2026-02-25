ЗАРЕЖДАНЕ...
|Част от Асеновргад е под вода
На разпространените кадри се вижда, че в тази част от града, където тече засилено застрояване пътищата са под вода. Припомняме, че в понеделник, 23-ти февруари, екипи на ВиК работиха по свързването на водопроводни връзки към новото трасе на ул. "Матей Преображенски" в Асеновград, два дена след това част от квартала е под вода и кал.
Справка в сайта на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Пловдив показва, че към момента в Асеновград има две аварии, заради които водоподаването в града е частично нарушено. Едната е на водопровод ф300 в кв. "Баделема", а другата на ул. "Братя Миладинови" с ул. "Г. Ангелов". От дружеството посочват още, че те ще бъдат отстранени до 17:00 часа днес.
Почина жената, получила изгаряния при пожар, близките й смятат, ч...
09:37 / 25.02.2026
Необичайна находка край Пловдив: Два екземпляра от застрашен вид ...
09:11 / 25.02.2026
Арести в Пловдивска област
17:26 / 24.02.2026
Инцидент край пловдивския Бевърли Хилс
15:42 / 24.02.2026
Поискаха оставката на кмета на община "Марица"
12:20 / 24.02.2026
Скандал в бензиностанция в Пловдивско
19:38 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
