|Започват да правят новия водопровод в Асеновград
Изкопът е направен в трасето на улицата, както е по правилата. Самите тръби са доставени още в края на миналата седмица. Сега предстои да се залепят и поетапно да се положат. Дейностите се извършват от строителна фирма, наета от община Асеновград, а екип на ВиК - Пловдив е на място да се намеси при необходимост за старото трасе, уточни за медията ни инж. Йордан Чемишев от водното дружество.
Въпреки строителните дейности, в Асеновград има вода, макар и с намалено налягане. Спиране ще се наложи чак когато се правят връзките на новия със стария водопровод. Хората ще бъдат уведомени няколко дни по-рано. Със заповед на кмета д-р Христо Грудев бедственото положение е удължено до 21.02.26 г. (събота), включително, или до приключването на аварийно възстановителните работи (което от двете събития настъпи по-рано). Мярката е съгласувана с областния управител на област Пловдив.
Техническият инвестиционен проект за аварийна подмяна на проблемния участък на водопровода ПС "Лаково" - НР "Параколово" е изработен от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Пловдив. Предвижда се изместване на трасе с дължина 400 метра на магистралния водопровод ф300. Новите тръби са РЕ-HD ф315 - PN16, т.е. са с по-дебела стена за понесат по-голямо налягане.
Старият етернитов магистрален водопровод е правен преди 60–70 години и е силно амортизиран. Трасето му върви по права линия от помпената станция към града и минава през някогашни земеделски земи и лозя. Сега в този район има масово строителство.
Предстоят разговори на общинската администрация и ВиК за подмяна на още около половин километър от стария водопровод, за да се предотвратят евентуални бъдещи аварии.
