Шест села протестираха заради липсата на редовен транспорт до Пловдив, блокираха "Карловско шосе"

© На 19 октомври (неделя) в село Труд се проведе четвъртият пореден протест на жителите, настояващи за прозрачни решения на продължаващия транспортен проблем. Този път недоволството беше подкрепено и от жители на селата Рогош, Скутаре, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре, които само преди седмица бяха излезли на протест в Рогош по същата причина – липса на редовен и достъпен обществен транспорт.



Организаторите заявиха, че единството на селата от община Марица показва колко сериозен е проблемът и че хората вече не са готови да търпят бездействието на институциите.



В същото време подписката, изпратена до кметовете на община Марица и град Пловдив, както и до кмета на село Труд, с искане за свикване на общоселско събрание, остана без отговор над две седмици. Парадокс или не, по същото време потърпевшите бяха обвинявани от кмета Димитър Иванов в липса на диалогичност.



Оставаше загадка как протестиращите искаха да срещнат кмета, докато той обясняваше, че те не отговарят на негова покана за среща.



Жителите на Труд и присъединените села настояваха за прозрачно, справедливо и устойчиво решение на транспортната криза, която засегна хиляди хора – работещи, ученици и възрастни. Според тях проблемът не беше само локален, а симптом на липсата на транспортна политика за селата в община Марица.



Протестът отново затвори Карловско шосе.