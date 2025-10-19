ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шест села протестираха заради липсата на редовен транспорт до Пловдив, блокираха "Карловско шосе"
Организаторите заявиха, че единството на селата от община Марица показва колко сериозен е проблемът и че хората вече не са готови да търпят бездействието на институциите.
В същото време подписката, изпратена до кметовете на община Марица и град Пловдив, както и до кмета на село Труд, с искане за свикване на общоселско събрание, остана без отговор над две седмици. Парадокс или не, по същото време потърпевшите бяха обвинявани от кмета Димитър Иванов в липса на диалогичност.
Оставаше загадка как протестиращите искаха да срещнат кмета, докато той обясняваше, че те не отговарят на негова покана за среща.
Жителите на Труд и присъединените села настояваха за прозрачно, справедливо и устойчиво решение на транспортната криза, която засегна хиляди хора – работещи, ученици и възрастни. Според тях проблемът не беше само локален, а симптом на липсата на транспортна политика за селата в община Марица.
Протестът отново затвори Карловско шосе.
