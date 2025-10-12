ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
Шест села около Пловдив излизат на протест, блокират пътища
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:05Коментари (1)472
©
Жителите на село Труд и съседните населени места излизат днес на пореден протест срещу лошата организация и условията на обществения транспорт в община "Марица".

Недоволните ще се съберат в Труд при чешма "Гергана“ и в Рогош – пред Читалище "Изгрев – 1927 г.“, като и двете протестни прояви започват в 16:00 часа. От Труд се предвижда и временно затваряне на Карловско шосе, докато в Рогош пътя Трилистник – Маноле.

Протестът се разширява и към него се присъединяват селата Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре, чиито жители ще изразят недоволството си едновременно с трудчани. Протестиращите настояват за решения в срок, а не за поредни обещания без публични ангажименти пред потърпевшите.

Повече от седмица няма нито един официален отговор от институциите на внесената от трудчани подписка с искане за събрание в местното читалище, на което да бъде обсъден планът, решаващ транспортните проблеми. Позиция по нея няма дори от кмета на община "Марица", който според протестиращите разпространява неверни твърдения за липса на диалогичност, изтъквайки медийно, че в общинското деловодство не е постъпило нищо официално.

Друго обаче сочат документите от системата за електронно връчване на Министерство на електронното управление. Недоволството на хората е породено от нередовните курсове, старите и претъпкани маршрутки и липсата на ясна информация за бъдещите транспортни решения.

Хората искат редовен и сигурен транспорт, повече автобуси и маршрут, който да обслужва селата, а не само главния път.

"Това не е просто неудобство, а въпрос на достойнство и право на нормално придвижване“, казват протестиращите. Те настояват кметът да се срещне с жителите на място и да представи плана с ясно разписани мерки – какви и колко автобуса ще се движат в бъдеще, по какви маршрути и срокове за всеки етап.

Протестите в Труд продължават от 2024г. и се превърнаха в символ на недоволството от транспортния хаос в района. Хората обещават да не спират, докато не получат реално решение с реални срокове за всеки етап. Очаква се протестът да протече мирно, създавайки временни затруднения за движението по Карловско шосе и пътя Трилистник – Маноле.


Още по темата: общо новини по темата: 39
12.10.2025 Два протеста затварят пътища в Пловдивско днес, полицията с извънредни
мерки
11.10.2025 Шест села около Пловдив излизат на протест, блокират пътища
04.10.2025 Жителите на село Труд: Протестите остават докато кметовете на Пловдив и Марица поемат публична отговорност
03.10.2025 Намериха решение за проблема в пловдивското село Труд
03.10.2025 Нов протест на жителите на Труд
27.09.2025 Протест блокира движението
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
ама разбира се искам данъци като село и транспорт като в града.И тръгвам по протести да крещя и да затварям улици.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Регионални новини:
Шест села около Пловдив излизат на протест, блокират пътища
08:51 / 11.10.2025
Баба Атанаска от пловдивското село Граф Игнатиево стана на цели 1...
20:52 / 10.10.2025
Частични избори за общински съветници в Община Пазарджик
20:56 / 09.10.2025
В Карлово откриха интересна изложба
19:16 / 09.10.2025
Новата детска градина в Асеновград вече работи
22:24 / 07.10.2025
Кметът на община Калояново: Дано не се повтори адът от морето
16:23 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: