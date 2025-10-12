ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Шест села около Пловдив излизат на протест, блокират пътища
Недоволните ще се съберат в Труд при чешма "Гергана“ и в Рогош – пред Читалище "Изгрев – 1927 г.“, като и двете протестни прояви започват в 16:00 часа. От Труд се предвижда и временно затваряне на Карловско шосе, докато в Рогош пътя Трилистник – Маноле.
Протестът се разширява и към него се присъединяват селата Скутаре, Рогош, Трилистник, Маноле и Манолско Конаре, чиито жители ще изразят недоволството си едновременно с трудчани. Протестиращите настояват за решения в срок, а не за поредни обещания без публични ангажименти пред потърпевшите.
Повече от седмица няма нито един официален отговор от институциите на внесената от трудчани подписка с искане за събрание в местното читалище, на което да бъде обсъден планът, решаващ транспортните проблеми. Позиция по нея няма дори от кмета на община "Марица", който според протестиращите разпространява неверни твърдения за липса на диалогичност, изтъквайки медийно, че в общинското деловодство не е постъпило нищо официално.
Друго обаче сочат документите от системата за електронно връчване на Министерство на електронното управление. Недоволството на хората е породено от нередовните курсове, старите и претъпкани маршрутки и липсата на ясна информация за бъдещите транспортни решения.
Хората искат редовен и сигурен транспорт, повече автобуси и маршрут, който да обслужва селата, а не само главния път.
"Това не е просто неудобство, а въпрос на достойнство и право на нормално придвижване“, казват протестиращите. Те настояват кметът да се срещне с жителите на място и да представи плана с ясно разписани мерки – какви и колко автобуса ще се движат в бъдеще, по какви маршрути и срокове за всеки етап.
Протестите в Труд продължават от 2024г. и се превърнаха в символ на недоволството от транспортния хаос в района. Хората обещават да не спират, докато не получат реално решение с реални срокове за всеки етап. Очаква се протестът да протече мирно, създавайки временни затруднения за движението по Карловско шосе и пътя Трилистник – Маноле.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 22 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Регионални новини:
Шест села около Пловдив излизат на протест, блокират пътища
08:51 / 11.10.2025
Баба Атанаска от пловдивското село Граф Игнатиево стана на цели 1...
20:52 / 10.10.2025
Частични избори за общински съветници в Община Пазарджик
20:56 / 09.10.2025
В Карлово откриха интересна изложба
19:16 / 09.10.2025
Новата детска градина в Асеновград вече работи
22:24 / 07.10.2025
Кметът на община Калояново: Дано не се повтори адът от морето
16:23 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS