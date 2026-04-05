През изминалото денонощие в областта са регистрирани две катастрофи в Пловдивска област. Първата е станала половин час след полунощ на пътя между Стамболийски и Триводици, където шофьор е загубил контрол над автомобила и се е ударил в крайпътен скат, информират от МВР за Plovdiv24.bg. При инцидента има един пострадал, но към момента няма информация за състоянието му и причините за удара.

Вторият инцидент е възникнал около 22:45 ч. снощи на кръговото кръстовище на "Ягодовско шосе". Там два автомобила са се сблъскали странично, като според МВР вероятната причина е неправилно изпреварване.