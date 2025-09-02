Пожар в Пловдивско, търсят се доброволци!

© В иглолистна гора над квартал "Веригово" в Хисаря е възникнал пожар. Необходима е незабавна помощ за потушаването му!



Сборен пункт: сградата на Общинска администрация Хисаря. Всеки, който има възможност и желание да помогне, нека се отзове на място възможно най-бързо.



Препоръчително е да се носи:



Лопати, тупалки или метли



Вода и мокри кърпи/дрехи



Лична защита (ръкавици, по-плътни дрехи, маска ако е възможно).