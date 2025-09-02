ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пожар в Пловдивско, търсят се доброволци!
Сборен пункт: сградата на Общинска администрация Хисаря. Всеки, който има възможност и желание да помогне, нека се отзове на място възможно най-бързо.
Препоръчително е да се носи:
Лопати, тупалки или метли
Вода и мокри кърпи/дрехи
Лична защита (ръкавици, по-плътни дрехи, маска ако е възможно).
