Богати трапези в центъра на Брезово
Кметът на общината инж. Калин Калапанков откри от сцената на читалище "Отец Паисий-1876“ коледния спектакъл, в който тази година участваха изключително много самодейни състави-местни и гости.
"Пожелавам светли бъдни дни, здраве и обич във всеки дом, да бъдем добри, да бъдем съпричастни и да вярваме в чудеса! Желая весела Коледа и успешна Нова година на всички“, каза в приветствието си инж. Калапанков.
В спектакъла, който представи "Магията на Коледа оживява в танца и театъра“, участваха малчуганите от ДГ "Вела Благоева“ гр. Брезово, танцовите състави на Брезово, с. Чоба, с. Пъдарско, с. Кадиево и с. Ръжево Конаре. , както вокалната група на СУ "Христо Смирненски“ Брезово и актьорите от любителския състав "Жулиета Попова“ при НЧ "Отец Паисий-1876“.
Празниците бяха съпътствани и от други събития. Преди дни в Биоцентър - Брезово се проведе кулинарна артработилница, в която децата майсториха торта, пекоха баница и украсиха джинджифилови сладки и медени питки, осигурени от фирма "Медовина" ЕООД - с. Стрелци, с традиционната пъстра коледна украса. Сладкишите се превърнаха в красиви картини, а децата усетиха истинско творческо вдъхновение, превъплъщавайки се в майстори - сладкари. Шареният и вкусен празник организираха МКБППМН и ЦОП гр.Брезово.
Бяха отличени най-добрите участници в общинските конкурси за рисунка и стихотворение на тема "Благословена Коледа“. В конкурса се включиха 108 деца, които организаторът- МКБППМН – Брезово, награди.
