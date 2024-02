Златин Стайков: Идеята е Music & Dance Festival of Love in Plovdiv да стане традиция за февруари

© Интервю със Златин Стайков в предаването "Цветовете на Пловдив" на Радио "Фокус", организатор на Латино фестивал Music & Dance Festival of Love in Plovdiv, който ще се проведе от 9 до 12 февруари в Пловдив.



Здравейте, г-н Стайков, през първите дни на февруари, в Пловдив отново ще се проведе фестивалът, свързан с латино музика и танци. Може ли да ни разкажете повече?



Здравейте, много се радвам да сме част от вашето предаване. Това е второто издание на Music & Dance Festival of Love in Plovdiv. Миналата година беше първото издание. Фестивалът ще се проведе в един от най-новите хотели на града DoubleTree by Hilton. Във него ще вземат участие много артисти от различни държави в цяла Европа. Ще има три лайф концерта, петък и събота, на наши приятели и гости, с които си партнираме. Така че за хората сме се погрижили да си прекарат чудесно три дни. Много танци, много уроци, и три вечери партита.



Артисти само от България, или от света ще можем да видим на фестивала?



Много артисти ще има от света. Един от най-актуалните диджеи в момента - диджей Йорк. Отделно има от Италия, колега диджей, който има в Италия радио, който е също на топ ниво диджей, в стила на кизомбата имаме гост от Париж, който е също много популярен като диджей. При танцьорите едно име, което танцува и обича тази музика, няма как да не го познавате Майкъл Фонс. Отделно от него и две дами, които са световно известни в салсата Анет Фуентес, Енерис. За лайф концертите ще се погрижат нашите приятели, както казах Роксана Майлан, тя е кубинка, живее в Гърция, мистър Бачата, който е също от Атина, Митко Лазаров, който е български изпълнител и танцьор. От “Ди фуего" ще има също лайф изпълнение. Една изгряваща българска латино певица Кики Рубин ще се включи. Отделно, в бачатата също така има много добри танцувални двойки от Испания, от Италия, мога да ги изброя, страшно добри - Алън и Джесика, Роби и Аури в стила на бачатата, Рамон Брито, който е доминиканец и живее в София, Диметрио и Силвия също са много актуална бачата двойка, в кизомбата също Снежи и Деноа, Артур и Юеси ще се включат. И отделно сме дали поле за изява на нашите български преподаватели, защото има страшно много добри български преподаватели, които са собственици на школи в цяла България, така че да покажем, че и ние имаме добри танцьори. Отделно от Румъния имаме диджей Маркиз, който е много актуален, нашият диджей, който е от самото начало с нас, вече пета година правим лайф събития съвместно. Така че мисля, че който дойде няма да съжалява.



Да ви попитам, фестивалът дали е подходящ за непрофесионални танцьори или за начинаещи танцьори?



Абсолютно е подходящ за всякакво ниво, защото самите преподаватели на уроците преподават неща, които са достъпни за всички. Защото на един такъв фестивал, целта е всички да се забавляват по време на урока, така че е подходящ за всякакви нива. Ако има урок, който е само за напреднали, той е обявен в програмата, че този урок е само за напреднали танцьори.



А как избрахте отново Пловдив, тъй като миналата година отново се е провел фестивал и тази година отново той е в Пловдив. Как го избрахте?



Защото ние сме от Пловдив. Вече три години правим в София лайф клуб от 3-4 концерта в годината. Но идеята беше, прави ли се фестивал от нас, да е в нашия роден град, защото наистина има нужда от едно такова събитие, интересно е и приятно и за града това е страшно голяма реклама, която всеки един артист публикува, че ще присъства. Отделно ще има снимков материал след фестивала, видеозансемания, така че идеята е да си стане традиция всяка година, винаги месец февруари три дни да има този фестивал. Дай Боже.



А месец февруари сте си го избрали, защото е месецът на любовта, на страстта?



Абсолютно, затова, ако влезете в страницата ни ще видите, че корицата на фестивала е във формата на сърце. Да може хората да си направят един подарък за Свети Валентин, защото има ли любов, танци, някак си живеем една идея по-добре.



Пловдивчани танцувални хора ли са, обичат ли да танцуват, да се забавляват? Какво можете да кажете вие, от вашата професионална гледна точка?



Значи все повече и повече латиното навлиза в цяла България, в Пловдив също има, може би 7-8 клуба, които преподават различните стилове. Постоянно си има регулярни партита всяка седмица. И танцуват доста пловдивчани. Именно затова, искаме да покажем по време на фестивала, че нашия град обича тази музика, обича да я танцува, обича да се забавлява, но дори човек да не е много танцувален, ако присъства ще се забавлява, защото отделно от трите концерта в петък и събота, ще има страшно много шоу програми, от които повечето са на български артисти. Така че ще е много забавно, има страшно добри танцьори, които подготвят шоу програма специално за такива евенти, а това е доста голям труд, но е красиво да се гледа, дори и от човек, който не танцува много, достатъчно е да обича този вид музика. Ще има три зали в хотела, всяка една зала ще е в различен стил - бачата, салса и кизомба, за да може всеки един танцуващ имащ някаква преференция към един от трите стила да се забавлява на макс в залата, в която обича да танцува този стил.



Тъй като казахте, че все повече танцът навлиза в града и в цяла България, има ли по-млади или по-възрастни, кои са по-ориентирани в момента към този тип танци, или не можете да кажете?



А, мога да кажа. Прави ми силно впечатление, отделно от младите, които им харесва да ходят на уроци и да танцуват, има и хора, които са на по-голяма възраст, намират точно в танците забавление, намират среда, която танците създават. Има абсолютно от всяка сфера хора, които танцуват и е приятно, чисто, да си комуникираш. Създаваш си една нова среда, в която без танците няма как да срещнеш определени хора.



Има ли предразсъдъци, казват ли хората, това е повече за жени, тези танци, не са за нас мъжете, или повече двойки идват при вас, които са се решили?



Винаги дамите са били една идея повече. Но в последно време мисля, че вече има баланс, доста мъже се престрашават най-вече, нали. Мъжете си мислят, че няма как да се научат да танцуват, а това не е вярно. Всеки, който редовно ходи на тренировки, със сигурност се научава да танцува. Повечето хора ходят да се учат да танцуват, с цел да се забавляват. Младите вече са по-амбициозни, защото примерно искат след това да участват в шоу програма и т.н. Но всеки може да се научи да танцува и да се забавлява след това на партитата. Защото на партитата е мястото, където ти показваш това, което си научил, искаш да надградиш. Защото в началото тръгват мъжете по-срамежливо, но после им идва желанието да се развият, независимо от възрастта. Защото мъжът е водещата фигура в тези танци, защото той води дамата. Ако мъжът не знае какъв сигнал да подаде на дамата, за дамата е по-трудно, съответно и по не се забавлява.



Трябва да има добра комуникация, дори и без думи, както се казва?



Абсолютно без думи, със сигнали на ръцете, когато мъжът знае да подаде точния сигнал, дамата го разбира и танцът е красив. Не е нужно да прави много фигури, достатъчно е фигурите, които прави да подават точни сигнали.



Страхотно. Значи нашите читатели днес могат да разберат по-подробно за вашето събитие, ако има останали билети да се запишат и да дойдат и да се позабавляват при вас.



Абсолютно, погрижили сме се, от доста време вече имаме он лайн магазин за продажби. Така че вътре е описано изцяло цена на парти пас, на фул пас за пловдивчани. Билети все още има налични, който дойде ще остане доволен, според мен, защото хотелът е хубав, артистите са приятни. Миналата година, това, което ни мотивира да продължим, е че всички, които си тръгнаха то фестивала бяха супер доволни, щастливи и приятно изненадани.