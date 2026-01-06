ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затвориха за движение улица в центъра на Пловдив
По-рано през деня тежка техника е премахнала асфалтовата настилка, като подготвителната работа е част от голeмия проект за облагородяване на района около двата големи университета.
Официалното откриване на ремонтните дейности ще се състои утре, 7 януари. На събитието ще присъстват кметът на Пловдив Костадин Димитров, ректорът на ПУ "Паисий Хилендарски“ проф. д-р Румен Младенов, както и директорът на Технически университет – София, филиал Пловдив, доц. д-р инж. Никола Шакев.
Мястото на събитието ще бъде градинката пред ректората на ПУ "Паисий Хилендарски“ на бул. "Цар Борис III – Обединител“.
От Община Пловдив съобщиха, че ремонтът е част от дългосрочната стратегия за подобряване на градската среда и ще включва обновяване на настилките и озеленяване на района.
