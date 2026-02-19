ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на Пловдив след обиколка в "Тракия": В града вече се усеща пролетна енергия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:54
©
Кметът на Пловдив Костадин Димитров извърши обиколка из район "Тракия", където се срещна с жители и провери на място изпълнението на текущи инфраструктурни и образователни проекти.

След посещението той обобщи резултатите в публикация в социалните мрежи, подчертавайки, че "в града вече се усеща пролетна енергия“.

Сред основните акценти в равносметката на градоначалника са новоизградените спортни салони към училищата "Софроний Врачански" и "Свети Седмочисленици", които вече са завършени и готови за използване. По думите му съоръженията ще осигурят по-добри условия за физическо възпитание и спорт на учениците в района.

В ход е и изграждането на нова велоалея по улица Цветан Лазаров. Проектът е част от усилията на общината за разширяване на велосипедната инфраструктура в Пловдив.

Кметът отчете напредък и по програмата за енергийна ефективност. Санирането на планираните 26 жилищни сгради в района се изпълнява с "добри темпове“, като целта е подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за отопление на домакинствата.

Сред значимите обекти остава и стадионът на Локомотив, където строително-монтажните дейности също продължават.


Още по темата: общо новини по темата: 71
06.02.2026 Костадин Димитров: Вижда се светлина в тунела. Собствените приходи на община Пловдив са нараснали с 24 милиона лева
06.01.2026 Затвориха за движение улица в центъра на Пловдив
30.11.2025 Костадин Димитров: Културата държи Пловдив жив
18.11.2025 "Независими за Пловдив": Гражданите имат право да знаят как се разходват средствата за проектиране
22.10.2025 "Местни данъци и такси": Изтича времето за втората вноска, после има лихви!
19.10.2025 Пловдивчанин: Апартаментът ми е 109 квадрата, плащах 350 лева, а с увеличението щеше да стигне 450
Aнонимен
преди 19 мин.
0
 
 
Май пролетната енергия се чувства не в града, а в джоба му!?!
Aнонимен
преди 19 мин.
0
 
 
Боклук мръсен, нагъл, селски. Направи е*ати и клоаката майна. Ама много станаха помаците и селтаците,те го избраха.
Aнонимен
преди 32 мин.
0
 
 
Кметът отчете ли състоянието на инфраструктирата в района?
Aнонимен
преди 48 мин.
0
 
 
А кмета отчете ли колко е прибрал от презастрояването,всяко лице на ГРОБ мисли само за джоба!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Баща за пример! Тодор Неделев с количката и бебето на Главната
17:10 / 19.02.2026
В Пловдив оставиха в ареста двамата украинци
17:27 / 19.02.2026
Двама съвършено различни художници с обща изложба в Пловдив, обед...
15:25 / 19.02.2026
Пациент с 33% изгаряния е транспортиран в Пловдив
14:51 / 19.02.2026
Арестуваните в Пловдив украинци произвеждали и изнасяли забранени...
15:02 / 19.02.2026
Още една въздушна линейка каца в Пловдив заради инцидент в Южна Б...
12:28 / 19.02.2026

