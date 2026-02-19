ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Пловдив след обиколка в "Тракия": В града вече се усеща пролетна енергия
След посещението той обобщи резултатите в публикация в социалните мрежи, подчертавайки, че "в града вече се усеща пролетна енергия“.
Сред основните акценти в равносметката на градоначалника са новоизградените спортни салони към училищата "Софроний Врачански" и "Свети Седмочисленици", които вече са завършени и готови за използване. По думите му съоръженията ще осигурят по-добри условия за физическо възпитание и спорт на учениците в района.
В ход е и изграждането на нова велоалея по улица Цветан Лазаров. Проектът е част от усилията на общината за разширяване на велосипедната инфраструктура в Пловдив.
Кметът отчете напредък и по програмата за енергийна ефективност. Санирането на планираните 26 жилищни сгради в района се изпълнява с "добри темпове“, като целта е подобряване на енергийната ефективност и намаляване на разходите за отопление на домакинствата.
Сред значимите обекти остава и стадионът на Локомотив, където строително-монтажните дейности също продължават.
