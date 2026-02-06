ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Димитров: Вижда се светлина в тунела. Собствените приходи на община Пловдив са нараснали с 24 милиона лева
17:47
Кметът на Пловдив Костадин Димитров представи годишния отчет на общината за 2025 г., акцентирайки върху постигнатите резултати и напредъка по ключови проекти.

Отчетът е публичен и може да се намери на ТОЗИ адрес.

"В това е смисълът от цялото тичане, усилия, безсънни нощи и безкрайни дни – да погледнеш назад и да почувстваш удовлетворение“, написа той в пространен пост в страницата си във фейсбук.

В обръщението си Димитров изказа благодарност към всички, които са допринесли за реализирането на амбициозната програма на общината, както и към гражданите, които са проявявали търпение и подкрепа.

"Никое чудо не се случва за три дни“, подчерта кметът, като отбеляза, че резултатите от усилията на администрацията вече са видими в целия град.

През 2025 г. Пловдив успя да постигне финансова стабилност, като не бяха поемани нови заеми, а собствените приходи на общината нараснаха значително. Тази финансова дисциплина позволи реализирането на големи инвестиции във всички сфери на града. В областта на инфраструктурата и градската мобилност се отбелязва съществен напредък -  започнаха и приключиха множество важни проекти, а нови планове вече се подготвят, сред които мостове, булеварди и градски пространства, които ще облекчат движението и ще подобрят качеството на живот на жителите.

Образованието и детската инфраструктура също бяха сред основните приоритети. Ремонтираните училища и модернизираните детски градини показват как общината работи за създаването на среда, която стимулира развитието на децата и младите хора. Продължава и строежът на нови учебни корпуси и спортни зали, а дворните пространства на училищата и детските градини се облагородяват, за да се осигури повече място за игри и спорт.

Културата и опазването на градската идентичност остават важен фокус на администрацията. През изминалата година беше увеличен бюджетът за културни дейности, а градът се радваше на богат културен календар с фестивали, театрални постановки и музикални събития.

Сред постиженията са реновирането на емблематични обекти като кино "Космос“ и археологическите комплекси на Небет тепе, Източната порта и Одеонът. Общината продължава да подкрепя културните институти, читалищата и независимия сектор, както и проекти с европейско финансиране, които насърчават интеркултурното образование и култура.

Спортната инфраструктура също се развива значително – завършени са модерни стадиони и тренировъчни съоръжения, а плувният комплекс с 50-метров басейн вече е готов за ползване. В същото време се работи активно за повишаване на енергийната ефективност и зелената среда в града. Десетки жилищни сгради са обновени, въвеждат се зони с ниски емисии, засадени са хиляди нови дръвчета, а автоматизирани системи за сметосъбиране се внедряват в различни райони.

Пловдив продължава да привлича европейски и национални инвестиции, а администрацията прави стъпки към модерна, прозрачна и дигитализирана градска среда. Стартира изграждането на Географска информационна система и централизирана дигитална платформа за градски услуги, които ще улеснят жителите и ще направят управлението по-ефективно.

Костадин Димитров подчерта, че 2025 г. е била година на значими постижения, които са плод на общи усилия, и обеща, че общината ще продължи да работи за развитието на града и подобряване на качеството на живот на гражданите.


