ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Костадин Димитров: Вижда се светлина в тунела. Собствените приходи на община Пловдив са нараснали с 24 милиона лева
Отчетът е публичен и може да се намери на ТОЗИ адрес.
"В това е смисълът от цялото тичане, усилия, безсънни нощи и безкрайни дни – да погледнеш назад и да почувстваш удовлетворение“, написа той в пространен пост в страницата си във фейсбук.
В обръщението си Димитров изказа благодарност към всички, които са допринесли за реализирането на амбициозната програма на общината, както и към гражданите, които са проявявали търпение и подкрепа.
"Никое чудо не се случва за три дни“, подчерта кметът, като отбеляза, че резултатите от усилията на администрацията вече са видими в целия град.
През 2025 г. Пловдив успя да постигне финансова стабилност, като не бяха поемани нови заеми, а собствените приходи на общината нараснаха значително. Тази финансова дисциплина позволи реализирането на големи инвестиции във всички сфери на града. В областта на инфраструктурата и градската мобилност се отбелязва съществен напредък - започнаха и приключиха множество важни проекти, а нови планове вече се подготвят, сред които мостове, булеварди и градски пространства, които ще облекчат движението и ще подобрят качеството на живот на жителите.
Образованието и детската инфраструктура също бяха сред основните приоритети. Ремонтираните училища и модернизираните детски градини показват как общината работи за създаването на среда, която стимулира развитието на децата и младите хора. Продължава и строежът на нови учебни корпуси и спортни зали, а дворните пространства на училищата и детските градини се облагородяват, за да се осигури повече място за игри и спорт.
Културата и опазването на градската идентичност остават важен фокус на администрацията. През изминалата година беше увеличен бюджетът за културни дейности, а градът се радваше на богат културен календар с фестивали, театрални постановки и музикални събития.
Сред постиженията са реновирането на емблематични обекти като кино "Космос“ и археологическите комплекси на Небет тепе, Източната порта и Одеонът. Общината продължава да подкрепя културните институти, читалищата и независимия сектор, както и проекти с европейско финансиране, които насърчават интеркултурното образование и култура.
Спортната инфраструктура също се развива значително – завършени са модерни стадиони и тренировъчни съоръжения, а плувният комплекс с 50-метров басейн вече е готов за ползване. В същото време се работи активно за повишаване на енергийната ефективност и зелената среда в града. Десетки жилищни сгради са обновени, въвеждат се зони с ниски емисии, засадени са хиляди нови дръвчета, а автоматизирани системи за сметосъбиране се внедряват в различни райони.
Пловдив продължава да привлича европейски и национални инвестиции, а администрацията прави стъпки към модерна, прозрачна и дигитализирана градска среда. Стартира изграждането на Географска информационна система и централизирана дигитална платформа за градски услуги, които ще улеснят жителите и ще направят управлението по-ефективно.
Костадин Димитров подчерта, че 2025 г. е била година на значими постижения, които са плод на общи усилия, и обеща, че общината ще продължи да работи за развитието на града и подобряване на качеството на живот на гражданите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 70
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Освен учител по география. обвиненият в педофилия Аврам Андреев, ...
16:20 / 06.02.2026
Бизнесмени от Пловдив: Ръстът на цената на тока увеличава себесто...
15:54 / 06.02.2026
Изверг в Пловдив: Баща кани дъщеря си на разходка, след което я и...
15:49 / 06.02.2026
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на е...
14:24 / 06.02.2026
Директорът на фирмата, която събаря Тютюневите складове: Каквото ...
14:02 / 06.02.2026
Учениците се връщат в клас в понеделник, 9 февруари
15:53 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изпя един от най-големите БГ хитове, а днес става на 65
12:28 / 05.02.2026
Нана Гладуиш получи нов прякор
08:58 / 04.02.2026
Хванаха ги и на втората им среща
10:04 / 04.02.2026
Дъщерята на Румен Радев с още по-голям успех
14:44 / 05.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS