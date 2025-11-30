ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Димитров: Културата държи Пловдив жив
Автор: Цвети Тончева 08:51
©
Очакваме отново увеличение на бюджета за култура. Това каза в в интервю за Plovdiv24.bg кметът Костадин Димитров.

"Ние сме обещали всяка година по 10% повече. Ще видим какви са възможностите и тази година, но ще направим всичко възможно да имаме ръст на културата. А ние вече го имаме, след като имаме разширяване на времевия диапазон, в който се представят съответните културни дейци в Пловдив, и не само.

Пловдив е един от малкото градове, който инвестира много в култура, защото знаете пословичните мнения, че всяко евро, инвестирано в култура, се връща по четири в града, като приходи. Очаквайте още събития. Знаете, заедно с Фондация "Пловдив 2019" разширяваме Hills of Rock с още едно събитие – PHILLGOOD. Освен това културната програма е наситена. Отново всички творци ще бъдат обезпечени, за да могат да представят своите изпълнения на пловдивчани и на всички, които желаят да ги посетят", уточни Костадин Димитров.

Кметът отчете една изключително силна година с по 12 събития на вечер  - общо 900 досега.

"Забелязвате, градът е жив в късните часове, Главната улица е изпълнена с хора. Както се казва, опашките за сладолед в 00.00 часа са факт. И това трябва да продължи още повече във времето", каза още Димитров.

Той посочи, че общината е кандидатствала и по Национален фонд "Култура" и е била одобрена. А това ще даде възможност в Пловдив събитията да продължават от октомври до март. Всичко в програмата вече е стиковано, така че и тази година  ще има възможност за повече култура в Пловдив.


