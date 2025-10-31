ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршрути
Забранява се предлагането на алкохолни напитки в спортната зона в деня на мероприятието и до три часа след неговото приключване. Организацията и контролът на движението, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР - Пловдив.
За времето от 11.30 ч. до 18.00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, включително и на автобусите от масовия градски транспорт на следните участъци:
ул. "Лев Толстой" - от кръстовище с бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров"
ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръговото кръстовище с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев"
ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. "Освобождение"
В диапазона от 10.00 ч. до 14.00 ч. ще се въведе временно ограничение на движението по маршрутите на шествията:
бул. "Източен" - от кръстовището с ул. "Богомил" до кръстовището с бул. "Санкт Петербург"
бул. "Менделеев" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръстовището с бул. "Освобождение"
бул. "Освобождение" - от кръстовището с бул. "Менделеев" до кръстовището с ул. "Димитър Ризов"
ул. "Отец Паисий" - от кръстовището с ул. "Константин Иречек" до кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий"
ул. "Патриарх Евтимий" - от кръстовището с ул. "Отец Паисий" до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител"
бул. "Цар Борис III Обединител" - от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до кръстовището с ул. "Света Петка"
ул. "Света Петка" - от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза"
бул. "Княгиня Мария Луиза" - от кръстовището с ул. "Света Петка" до кръстовището с ул. "Лев Толстой"
ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров"
Маршрутите на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт, се променят както следва:
Линия № 9
Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 10
Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А13
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
Линия № 21
Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 25
Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 29
Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011. В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 66
Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 99
Посока: "II-ра Автоколона“ - ТК "Марица“
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
В обратна посока:
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.
