ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Затварят улици и булеварди в Пловдив, много автобуси с нови маршрути
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:41Коментари (0)1100
© Plovdiv24.bg
Нова организация на движение се въвежда утре заради футболната среща между отборите на ПФК "Локомотив" - Пловдив и ПФК "Ботев" – Пловдив, която ще се състои на стадион "Локомотив“, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“. Оттам допълват, че от 10,00 до 14,00 часа движението ще бъде спряно изцяло или поетапно и поради провеждането на шествия от привържениците на двата отбора преди началото на мача.

Забранява се предлагането на алкохолни напитки в спортната зона в деня на мероприятието и до три часа след неговото приключване. Организацията и контролът на движението, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР - Пловдив.

За времето от 11.30 ч. до 18.00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, включително и на автобусите от масовия градски транспорт на следните участъци:

ул. "Лев Толстой" - от кръстовище с бул. "Санкт Петербург" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров"

ул. "Проф. Цветан Лазаров" - от кръговото кръстовище с ул. "Лев Толстой" до кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев"

ул. "Димитър Ризов" - от кръстовището с ул. "Поручик Боян Ботев" до кръстовището с бул. "Освобождение"

В диапазона от 10.00 ч. до 14.00 ч. ще се въведе временно ограничение на движението по маршрутите на шествията: 

бул. "Източен" - от кръстовището с ул. "Богомил" до кръстовището с бул. "Санкт Петербург" 

бул. "Менделеев" - от кръстовището с бул. "Санкт Петербург" до кръстовището с бул. "Освобождение"

бул. "Освобождение" - от кръстовището с бул. "Менделеев" до кръстовището с ул. "Димитър Ризов" 

ул. "Отец Паисий" - от кръстовището с ул. "Константин Иречек" до кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий"

ул. "Патриарх Евтимий" - от кръстовището с ул. "Отец Паисий" до кръстовището с бул. "Цар Борис III Обединител" 

бул. "Цар Борис III Обединител" - от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до кръстовището с ул. "Света Петка"

ул. "Света Петка" - от кръстовището с ул. "Патриарх Евтимий" до кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза"

бул. "Княгиня Мария Луиза" - от кръстовището с ул. "Света Петка" до кръстовището с ул. "Лев Толстой"

ул. "Лев Толстой" - от кръстовището с бул. "Княгиня Мария Луиза" до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров"

Маршрутите на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт, се променят както следва:

Линия № 9

Посока: Завод "Юрий Гагарин“ - ЖК "Тракия“ - А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 10

Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“- А13

Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока: ТК "Марица“ – ЖК "Тракия“- А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Посока: АПК "Тракия“ – ЖК "Тракия“ - А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Посока: Ул. "Юндола“ – ЖК "Тракия“ - А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011. В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока: Кв. "Прослав“ – ЖК "Тракия“ - А12

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК "Тракия“ (А12). В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99

Посока: "II-ра Автоколона“ - ТК "Марица“

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин "Детски свят“, направо по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, десен завой по бул. "Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин "Алфина“, обръщалото – жк "Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. "Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.


Още по темата: общо новини по темата: 32
31.10.2025 Илиян Филипов: Време е за битка! Пловдив ще бъде жълто-черен, ако ние го направим такъв
31.10.2025 Димитър Илиев: Два пъти в годината Пловдив спира да диша и всички са вперили поглед в дербито
31.10.2025 Кметът: Подкрепяйте любимците си с уважение, с песен и сърце, но без омраза и насилие
31.10.2025 Още любопитни факти от сблъсъците между двата пловдивски гранда
31.10.2025 ПФК Локомотив: Последен ден за двойните билети, не паркирайте в комплекса
31.10.2025 Капитаните на Локо и Ботев при кмета на Пловдив
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Обявиха обществена поръчка за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Е...
12:20 / 31.10.2025
1 на 8 деца в Пловдив се ражда недоносено
11:34 / 31.10.2025
Пиян турчин на 25 години е шофирал кадилака, на топло е
10:55 / 31.10.2025
Ексклузивно видео: Мъж крещи като обезумял минути след сблъсъка н...
10:40 / 31.10.2025
Арестуваха шофьора на кадилака, секунди преди удара в дървото е б...
08:32 / 31.10.2025
Капитаните на Локо и Ботев при кмета на Пловдив
06:10 / 31.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
Майстор: В над 90% от панелните жилища, строени преди 1990 г., плочата между баните е компрометирана
10:38 / 29.10.2025
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
10:00 / 30.10.2025
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
Едно от най-големите имена в попфолка от миналото се завръща
21:07 / 29.10.2025
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
Родена е на днешната дата в София, приема израелско гражданство, променя имената си
09:28 / 29.10.2025
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
Предложение: Еднаква базова пенсия за всички
07:52 / 29.10.2025
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
Родена е на днешния ден през 1980 г. в Смолян
09:43 / 30.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Кървава катастрофа между мотор и кола на входа на Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: