Започна ремонт на една от последните големи павирани улици в Пловдив
Автор: Ивет Калчишкова 10:48Коментари (1)3179
© Facebook
Дългоочакваният основен ремонт на една от последните големи павирани улици в Пловдив, а именно ул. "Генерал Колев" в район "Западен", започна, съобщи кметът Тони Стойчева

Улицата вече е затворена и е въведена е временна организация на движението. Срокът за извършване на реконструкцията е до 23 декември 2025.

Това е една от най-важните вътрешноквартални улици и първият й основен ремонт от 70-те години на миналия век.

Ремонтът ще обхване два участъка – откъм "Пещерско шосе" до училище "Елин Пелин“, като в тези зони ще се извършват дейности по ВиК мрежата. Проектът включва полагане на нов асфалт, изграждане на тротоари, паркоместа и ново улично осветление.

В рамките на ремонта ще се извърши и подмяна на водопровода и канализацията, съвместно с "ВиК – Пловдив“. Изпълнител на проекта е фирма "Парсек груп“, а възложител – Община Пловдив. Стойността на ремонта възлиза на 1,85 млн. лева.


14.09.2025 Започва дългоочакван основен ремонт на улица в Пловдив, която не е пипана от 50 години
09.09.2025 Читателка: Все едно живеем в 13-ти век
07.09.2025 Заради ремонт спират движението на улица в Пловдив за 4 месеца
07.09.2025 Вече махнаха дърветата, които пречат на ремонта, остава първата копка
04.09.2025 Още една павирана улица в Пловдив отива в историята
30.08.2025 Павета без надзор: Кой ще ги прибере първи?
Дано се сетят за организацията на движението около самата улица, веднага когато започне ремонта. А не няколко дена след това.
Още новини от Новини от Пловдив:
Намерени са документите на удавницата в Гребния канал
10:12 / 16.09.2025
"Слънчеви лъчи" започва строителството на трети супермаркет
09:22 / 16.09.2025
Ужасно начало на днешния ден в Пловдив
09:23 / 16.09.2025
Шофьор: Два километра колона не мърда от час
09:16 / 16.09.2025
Живеещ в село на 5 минути от Пловдив: Дишаме го, разваля климатиц...
08:52 / 16.09.2025
Полиция влезе в два ромски квартала в Пловдив, има арестувани
19:35 / 15.09.2025

