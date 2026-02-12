Задържани са извършителите на въоръжения грабеж в Пловдив

© Извършители на въоръжен грабеж в Пловдив са задържани след усилени действия на служители от областната дирекция на МВР.



Полицейските действия стартирали в ранните часове на 1 февруари, непосредствено след постъпил сигнал, че двама маскирани отнели около 1000 евро от оборота на денонощен магазин на бул. "Пещерско шосе“ в Пловдив.



Според предварителната информация единият от извършителите бил насочил оръжие срещу продавача, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. После двамата се оттеглили в неизвестна посока, а при така създалата се ситуация няма пострадали.



По случая било образувано досъдебно производство във Второ РУ под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив. В осъществените множество оперативно-издирвателните действия се включили и екипи от отдел "Криминална полиция“, активно съдействие оказали и техни колеги от Главна дирекция "Национална полиция“.



В хода на работата са събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двама столичани на 23 години. Младежите имат предишни регистрации в полицията, а единият - и присъда. При спецакция във вторник те били задържани в София.



Намерено и иззето е ползваното оръжие, предстои чрез експертиза да бъде уточнен вида му. С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение по чл. 198, ал. 1 от НК, приведени са в ареста за 72 часа.