ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Задържани са извършителите на въоръжения грабеж в Пловдив
Полицейските действия стартирали в ранните часове на 1 февруари, непосредствено след постъпил сигнал, че двама маскирани отнели около 1000 евро от оборота на денонощен магазин на бул. "Пещерско шосе“ в Пловдив.
Според предварителната информация единият от извършителите бил насочил оръжие срещу продавача, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. После двамата се оттеглили в неизвестна посока, а при така създалата се ситуация няма пострадали.
По случая било образувано досъдебно производство във Второ РУ под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив. В осъществените множество оперативно-издирвателните действия се включили и екипи от отдел "Криминална полиция“, активно съдействие оказали и техни колеги от Главна дирекция "Национална полиция“.
В хода на работата са събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двама столичани на 23 години. Младежите имат предишни регистрации в полицията, а единият - и присъда. При спецакция във вторник те били задържани в София.
Намерено и иззето е ползваното оръжие, предстои чрез експертиза да бъде уточнен вида му. С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение по чл. 198, ал. 1 от НК, приведени са в ареста за 72 часа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжи...
14:00 / 12.02.2026
Готов е новият паркинг на бул. "Пещерско шосе"
13:31 / 12.02.2026
KIKO MILANO и Plovdiv Plaza канят на специален майсторски клас по...
11:30 / 12.02.2026
Ясни са брутните месечни заплати във всички общини в Пловдивска о...
10:09 / 12.02.2026
Окончателно! Решават съдбата на Бизюрев на 18 март
09:51 / 12.02.2026
Бизнесмен: В Пловдив трябва да има само една автогара
09:15 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS