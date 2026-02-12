ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Задържани са извършителите на въоръжения грабеж в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:56Коментари (0)1925
©
Извършители на въоръжен грабеж в Пловдив са задържани след усилени действия на служители от областната дирекция на МВР.

Полицейските действия стартирали в ранните часове на 1 февруари, непосредствено след постъпил сигнал, че двама маскирани отнели около 1000 евро от оборота на денонощен магазин на бул. "Пещерско шосе“ в Пловдив.

Според предварителната информация единият от извършителите бил насочил оръжие срещу продавача, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. После двамата се оттеглили в неизвестна посока, а при така създалата се ситуация няма пострадали.

По случая било образувано досъдебно производство във Второ РУ под наблюдение на Районна прокуратура – Пловдив. В осъществените множество оперативно-издирвателните действия се включили и екипи от отдел "Криминална полиция“, активно съдействие оказали и техни колеги от Главна дирекция "Национална полиция“.

В хода на работата са събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двама столичани на 23 години. Младежите имат предишни регистрации в полицията, а единият - и присъда. При спецакция във вторник те били задържани в София.

Намерено и иззето е ползваното оръжие, предстои чрез експертиза да бъде уточнен вида му. С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение по чл. 198, ал. 1 от НК, приведени са в ареста за 72 часа.


Още по темата: общо новини по темата: 2
12.02.2026 »
01.02.2026 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжи...
14:00 / 12.02.2026
Готов е новият паркинг на бул. "Пещерско шосе"
13:31 / 12.02.2026
KIKO MILANO и Plovdiv Plaza канят на специален майсторски клас по...
11:30 / 12.02.2026
Ясни са брутните месечни заплати във всички общини в Пловдивска о...
10:09 / 12.02.2026
Окончателно! Решават съдбата на Бизюрев на 18 март
09:51 / 12.02.2026
Бизнесмен: В Пловдив трябва да има само една автогара
09:15 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: