|Оставиха в ареста софиянците, нахлули с оръжие в магазин в Пловдив
Според прокуратурата, на 1 февруари 2026 г. около 4:10 часа сутринта двама маскирани мъже влезли в денонощен магазин в Пловдив. По данни на разследването те отправили заплахи към продавача, като единият насочил оръжие срещу него. От касата била отнета сумата от 1091 евро, след което извършителите избягали в неизвестна посока. Сигналът за престъплението е подаден на телефон 112. Десет дни по-късно двамата заподозрени били установени и задържани от служители на МВР – Пловдив.
Държавното обвинение посочи в съдебната зала, че става дума за тежко умишлено престъпление, извършено в съучастие и с използване на оръжие. По отношение на Стефан Милев беше изтъкнато, че той е осъждан и се е намирал в изпитателен срок по предходно дело. Според прокуратурата това води до опасност от извършване на ново престъпление. Отбелязано беше и че спрямо него е налице хипотеза за ефективно изтърпяване на две наказания.
По отношение на Алек Григоров обвинението посочи, че е бил задържан при опит да напусне страната, включително към държави извън еврозоната, което според прокурора сочи на риск от укриване.
Защитниците на двамата мъже поискаха по-лека мярка за неотклонение. Адвокатът на Григоров заяви, че към момента доказателствата са косвени и разследването е в ранен етап. По думите му не е изяснено по безспорен начин как, откъде и по какъв механизъм е била отнета сумата от 1091 евро от владението на пострадалия Спас Спасов.
Той подчерта, че клиентът му има постоянен адрес, не е осъждан и не може автоматично да се приеме, че съществува риск от извършване на престъпление. Според защитата е налице и ограничаване на правото на защита, тъй като обвиняемите не са били в достатъчна степен запознати с всички факти по обвинението.
В последната си дума Алек Григоров заяви, че не се е опитвал да напусне страната, а напротив – върнал се е от Англия, след като разбрал, че органите на реда го издирват. "Хванах самолет от Англия и се върнах. Отидох там, за да си купя кола, но не я купих“, каза той пред съда.
След изслушване на страните магистратите прецениха, че на този етап най-адекватната мярка е "задържане под стража“. Съдът прие, че съществува реална опасност както от укриване, така и от извършване на друго престъпление, като акцент бе поставен върху начина на осъществяване на деянието – чрез заплашване с огнестрелно оръжие.
Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред по-горна инстанция.
