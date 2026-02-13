© Plovdiv24.bg 23-годишните софиянци Стефан Милев и Алек Григоров остават за постоянно в ареста, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Това реши Районният съд в Пловдив преди минути, след като двамата бяха изправени пред магистратите по обвинение за въоръжен грабеж.



Според прокуратурата, на 1 февруари 2026 г. около 4:10 часа сутринта двама маскирани мъже влезли в денонощен магазин в Пловдив. По данни на разследването те отправили заплахи към продавача, като единият насочил оръжие срещу него. От касата била отнета сумата от 1091 евро, след което извършителите избягали в неизвестна посока. Сигналът за престъплението е подаден на телефон 112. Десет дни по-късно двамата заподозрени били установени и задържани от служители на МВР – Пловдив.



Държавното обвинение посочи в съдебната зала, че става дума за тежко умишлено престъпление, извършено в съучастие и с използване на оръжие. По отношение на Стефан Милев беше изтъкнато, че той е осъждан и се е намирал в изпитателен срок по предходно дело. Според прокуратурата това води до опасност от извършване на ново престъпление. Отбелязано беше и че спрямо него е налице хипотеза за ефективно изтърпяване на две наказания.



По отношение на Алек Григоров обвинението посочи, че е бил задържан при опит да напусне страната, включително към държави извън еврозоната, което според прокурора сочи на риск от укриване.



Защитниците на двамата мъже поискаха по-лека мярка за неотклонение. Адвокатът на Григоров заяви, че към момента доказателствата са косвени и разследването е в ранен етап. По думите му не е изяснено по безспорен начин как, откъде и по какъв механизъм е била отнета сумата от 1091 евро от владението на пострадалия Спас Спасов.



Той подчерта, че клиентът му има постоянен адрес, не е осъждан и не може автоматично да се приеме, че съществува риск от извършване на престъпление. Според защитата е налице и ограничаване на правото на защита, тъй като обвиняемите не са били в достатъчна степен запознати с всички факти по обвинението.



В последната си дума Алек Григоров заяви, че не се е опитвал да напусне страната, а напротив – върнал се е от Англия, след като разбрал, че органите на реда го издирват. "Хванах самолет от Англия и се върнах. Отидох там, за да си купя кола, но не я купих“, каза той пред съда.



След изслушване на страните магистратите прецениха, че на този етап най-адекватната мярка е "задържане под стража“. Съдът прие, че съществува реална опасност както от укриване, така и от извършване на друго престъпление, като акцент бе поставен върху начина на осъществяване на деянието – чрез заплашване с огнестрелно оръжие.



Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред по-горна инстанция.



