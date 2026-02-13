ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Тези са двамата, арестувани за въоръжения грабеж в Пловдив
С.М., на 23 г., и А.Г., на 23 г., са привлечени като обвиняеми за това, че на 01.02.2026 г. в Пловдив, в съучастие, като извършители, са отнели чужди движими вещи – сумата от 1091 евро, от владението на другиго, с намерение противозаконно да ги присвоят, като за това употребили заплашване – престъпление по чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ар. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.
На 1 февруари 2026 г., е бил получен сигнал на тел. 112, че около 4,10 часа двама маскирани мъже влезли в денонощен магазин в Пловдив. Те отправили заплахи срещу продавача, като единият от тях насочил оръжие към него. Впоследствие отнели от касовата зона на магазина сумата от 1091 евро и избягали в неизвестна посока. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия полицейски служители от ОД на МВР – Пловдив установили и извършителите на грабежа – С.М. и А.Г. Те са били задържани на 10 февруари 2026 г. в гр. София.
Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на доказателствата ще бъде направена преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3
|
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Сподели какво ново....
преди 9 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Отчуждават два имота в "Южен" за развръзките на пробива под гарат...
11:21 / 13.02.2026
Двама непълнолетни не успяха да изгледат дербито на Пловдив на жи...
10:22 / 13.02.2026
Един от най-големите идва на Античния театър в Пловдив
10:12 / 13.02.2026
В Пловдив търсят главен счетоводител за 1078 евро бруто
09:37 / 13.02.2026
Жълт код за Пловдив и още 9 области
08:09 / 13.02.2026
Удар на пловдивската полиция, двама са арестувани до гараж в "Юже...
17:21 / 12.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS