Тези са двамата, арестувани за въоръжения грабеж в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:15
© Plovdiv24.bg
В Пловдивския районен съд доведоха под охрана двамата, задържани за въоръжения грабеж от денонощен магазин, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

С.М., на 23 г., и А.Г., на 23 г., са привлечени като обвиняеми за това, че на 01.02.2026 г. в Пловдив, в съучастие, като извършители, са отнели чужди движими вещи – сумата от 1091 евро, от владението на другиго, с намерение противозаконно да ги присвоят, като за това употребили заплашване – престъпление по чл. 198 ал.1 вр. чл. 20 ар. 2 вр. ал. 1 от Наказателния кодекс.

На 1 февруари 2026 г., е бил получен сигнал на тел. 112, че около  4,10 часа двама маскирани мъже влезли в денонощен магазин в Пловдив. Те отправили заплахи срещу продавача, като единият от тях насочил оръжие към него. Впоследствие отнели от касовата зона на магазина сумата от 1091 евро и избягали в неизвестна посока. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия полицейски служители от ОД на МВР – Пловдив  установили и извършителите на грабежа – С.М. и А.Г. Те са били задържани на 10 февруари 2026 г. в гр. София. 

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на доказателствата ще бъде направена преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях.



Плъховия фенотип как се усмихва.
