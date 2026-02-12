ЗАРЕЖДАНЕ...
|Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжие
На 1 февруари 2026 г., е бил получен сигнал на тел. 112, че около 4,10 часа двама маскирани мъже влезли в денонощен магазин в Пловдив. Те отправили заплахи срещу продавача, като единият от тях насочил оръжие към него. Впоследствие отнели от касовата зона на магазина сумата от 1091 евро и избягали в неизвестна посока. След проведени оперативно-издирвателни мероприятия полицейски служители от ОД на МВР – Пловдив установили и извършителите на грабежа – С.М. и А.Г. Те са били задържани на 10 февруари 2026 г. в гр. София.
Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на доказателствата ще бъде направена преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо тях.
